Με τον Ουκάκι να κάνει ντεμπούτο με γκολ στο 73ο λεπτό, ο Ατρόμητος νίκησε με 1-0 εκτός έδρας την Κηφισιά, την προσπέρασε στη βαθμολογία και είναι στο -1 από την 8η θέση πλέον.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πήραν την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά και προσπάθησαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να απειλήσουν, αυτοί που το κατάφεραν όμως ήταν οι γηπεδούχοι με το δυνατό σουτ του Πόμπο που έφυγε λίγο άουτ στο 23′.

Οι Περιστεριώτες είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 25′ με το μακρινό σουτ του Μουτουσαμί που απέκρουσε ο Ραμίρεζ και στο 31′ η Κηφισιά πλησίασε στο γκολ με το τετ α τετ του Μίγιτς αλλά ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν πιο επικίνδυνη και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 56′ με τον Πόμπο αλλά η μπάλα κόντραρε στο σουτ που έκανε εντός περιοχής και δεν κατέληξε στον στόχο.

Οι γηπεδούχοι είχαν φάση και στο 65′ με το σουτ του Αντονίσε εντός περιοχής αλλά ο Χουτεσιώτης έκανε μεγάλη επέμβαση και τελικά αντί να γίνει το 1-0 έγινε στο 73′ το 0-1: Ο Ουκάκι, ο οποίος είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή τρία λεπτά νωρίτερα, έκανε τη σέντρα από δεξιά και η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Ραμίρεζ.

Η Κηφισιά προσπάθησε να πιέσει στη συνέχεια για να φτάσει στην ισοφάριση, ο Ατρόμητος όμως κράτησε το προβάδισμα και πήρε πολύ σημαντική νίκη.

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Ο.Σόουζα (46′ Νούνελι), Μποτία, Μαϊντάνα (77′ Λαρουσί), Πέρεθ (77′ Αμάνι), Εμπό, Αντονίσε, Πόμπο (71′ Μπερνάρντο), Ζ. Σόουζα, Μίγιτς (71′ Θεοδωρίδης).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν (70′ Κίνι), Μοτουσαμί, Τσιγγάρας, Μίχορλ (93′ Μήτογλου), Γιουμπιτάνα (70′ Ουκάκι), Μπάκου, Τσούμπερ (70′ Τσαντίλας).