«Σεισμό» προκαλούν στο Hollywood τα νέα αρχεία Επστάιν που έρχονται στη δημοσιότητα. Λεονάρντο ντι Κάπριο, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζέι Ζ είναι καταγεγραμμένοι είτε σε φωτογραφίες είτε σε mail που αντήλλασσε ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Επστάιν.

Αναβρασμός στο Hollywood

Ο διάσημος ράπερ Jay Z, σύζυγος της Beyonce, είδε το όνομά του να εμφανίζεται σε κατάθεση γυναίκας η οποία τον εμπλέκει στο κύκλωμα σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών που είχε στήσει ο Τζέφρι Επστάιν.

Ο Επστιάν αναφέρει πως συναντήθηκε και με τον Τζορτζ Κλούνεϊ στη Δανία, πριν από 15 χρόνια.

Στο mail, ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, αποκαλεί «μούσες» τα ανήλικα θύματά του. Μία από τις καταγγέλλουσες, η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, στην αυτοβιογραφία της λίγο πριν αυτοκτονήσει, αναφέρει το ποσό καυχιόταν η στενή συνεργάτης του Έπστιν και καταδικασμένη για μαστροπεία Γκίσλεϊν Μάξγουελ, για τις ερωτικές περιπτύξεις που υποστήριζε ότι είχε με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

Το ενδιαφέρον για τον Σκορπιό

Ελληνικό ενδιαφέρον αποκτούν τα αρχεία, καθώς ο Επστάιν φαίνεται πως ενδιαφερόταν για τον θρυλικό Σκορπιό, το νησί – σύμβολο του Αριστοτέλη Ωνάση.

Από τον Αύγουστο ως τα τέλη του 2011, ζητούσε πληροφορίες για το καθεστώς ιδιοκτησίας του νησιού, την πρόσβαση στις ακτές του και τις δυνατότητες μετακίνησης.

Οι συνεργάτες του ανέφεραν πως ο Σκορπιός είναι ένα από τα πιο ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα, αλλά και την ιστορία του με τον Αριστοτέλη Ωνάση και την Τζάκι Κένεντι.

Τα έγγραφα καταγράφουν τις επαφές, τα ερωτήματα και τις προσπάθειες πρόσβασης του Έπστιν, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε συμφωνία.