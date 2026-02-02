Στα χαρτιά, ένα τρακάρισμα είναι «ζημιά». Στην πραγματικότητα, είναι χρόνος που χάνεται, μετακινήσεις που ανατρέπονται, ένα όχημα που πρέπει να επισκευαστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κι αυτός είναι ο λόγος που, πίσω από κάθε φάκελο αποζημίωσης, υπάρχει μια μικρή ιστορία καθημερινότητας που «κόβεται» στη μέση και προσπαθεί να ξαναμπεί σε ρυθμό.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να αποτυπώσει η ετήσια ανασκόπηση για το 2025 της Hellas Direct, βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά διαχείρισης ζημιών: πότε δηλώνεται ένα ατύχημα, πόσο συχνά πρόκειται για μικροζημιές, πόσο γρήγορα μπαίνει το όχημα στο συνεργείο, πόσο σύντομα κλείνει η εκκρεμότητα.

Η χρονιά σε αριθμούς

Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 60.038 περιστατικά σε αυτοκίνητα και μηχανές. Η πρώτη ένδειξη για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία είναι ότι πάνω από 65% των δηλώσεων έγιναν επιτόπου. Αυτό δείχνει ότι για πολλούς οδηγούς η διαδικασία μπαίνει σε κίνηση αμέσως, χωρίς να το αφήνουν για μετά.

Όσο για το τι είδους ζημιές κυριαρχούν, το 88% των περιστατικών δεν χρειάστηκαν γερανό. Στην πράξη, πρόκειται κυρίως για γρατζουνιές, βαθουλώματα και φθορές που επιτρέπουν να κινηθείς, να πας σπίτι, να οργανώσεις το επόμενο βήμα χωρίς να χαλάσει το πρόγραμμα της ημέρας.

Το πρώτο βήμα που καθορίζει τα υπόλοιπα

Σε κάθε ατύχημα, όλα εξαρτώνται από το πώς θα γίνει η αρχή. Η ενημέρωση της ασφαλιστικής και η καταγραφή του περιστατικού είναι το σημείο όπου η αναστάτωση μπορεί να μετατραπεί σε διαδικασία. Η λογική είναι απλή: δίνεις τα βασικά στοιχεία του συμβάντος, στέλνεις φωτογραφίες από το κινητό και η υπόθεση μπαίνει σε ροή. Ο μέσος χρόνος αυτής της καταγραφής καταγράφεται κάτω από 6 λεπτά.

Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Hellas Direct για την χρονιά που πέρασε δείχνουν πώς, όταν το πρώτο βήμα γίνει γρήγορα, η υπόλοιπη αλυσίδα μπορεί να κινηθεί ταχύτατα: αξιολόγηση, συνεργείο, επιλογή τρόπου αποζημίωσης, κλείσιμο φακέλου.

Η διαδρομή της αποζημίωσης

Το 2025, μεγάλο μέρος των περιστατικών πέρασε από το Fast Track, την υπηρεσία ταχύτερης αποζημίωσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου 69% των περιστατικών προχώρησαν με αυτή τη διαδικασία, με στόχο να τρέχει η υπόθεση με τους ρυθμούς που απαιτεί η καθημερινότητα. Στο ίδιο πλαίσιο, οι μισές ζημιές κλείνουν μέσα σε μία μέρα, αποδεικνύοντας το πόσο γρήγορα μπορεί να ολοκληρωθεί μια υπόθεση όταν όλα τα κομμάτια κουμπώσουν σωστά.

Για την Hellas Direct, η ασφάλεια δεν περιορίζεται σε ένα συμβόλαιο που καταλήγει στα εισερχόμενα, αλλά σε μια συνολική εμπειρία υποστήριξης που «τρέχει» μαζί με τον οδηγό μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά και να κλείσει το απρόοπτο. Στόχος είναι η ασφάλιση αυτοκινήτου ή μηχανής να λειτουργεί ως συνειδητή επιλογή.

Το συνεργείο

Όσο γρήγορα κι αν ξεκινήσει η διαδικασία, το πρακτικό ερώτημα για τον οδηγό είναι πότε θα πάει το όχημα για επισκευή. Εκεί, τα δεδομένα δείχνουν μια σχετικά «σφιχτή» χρονική κλίμακα.

Περίπου 49% των οδηγών πήγαν στο συνεργείο μέσα σε μία ημέρα. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 61% μέσα σε δύο ημέρες, ενώ φτάνει περίπου στο 77% μέσα σε πέντε ημέρες. Με άλλα λόγια, για την πλειονότητα, η επισκευή δεν μένει «στον αέρα» για εβδομάδες, αλλά δρομολογείται σχετικά γρήγορα, ώστε να μπορεί να επιστρέψει το όχημα στη χρηστική του πραγματικότητα.

Τι να κάνεις αν τρακάρεις

Πρώτο ζητούμενο είναι η ασφάλεια: να απομακρυνθείς προσεκτικά από το όχημα και να σταθείς σε σημείο που δεν σε εκθέτει στην κυκλοφορία.

Αμέσως μετά, έχει σημασία να γίνει η ενημέρωση της ασφαλιστικής. Η τηλεφωνική καταγραφή ενεργοποιεί τη διαδικασία πριν αποχωρήσει ο οδηγός από το σημείο. Η Hellas Direct διαθέτει γραμμή υποστήριξης 24/7 στο 212 222 9900 και καθοδήγηση για την αποστολή των απαραίτητων φωτογραφιών, ενώ όπου χρειάζεται μπορεί να σταλεί συνεργάτης.

Αν το περιστατικό το απαιτεί, ακολουθεί κλήση στην Τροχαία. Έπειτα μπαίνει το πρακτικό σκέλος: επιλογή συνεργείου, αξιολόγηση της ζημιάς και δρομολόγηση της επισκευής.

Τέλος, ο οδηγός επιλέγει τον τρόπο αποζημίωσης: είτε με απευθείας πληρωμή του συνεργείου από την ασφαλιστική, είτε πληρώνοντας ο ίδιος και αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά ώστε να γίνει η μεταφορά των χρημάτων.

Πώς «κλείνει» μια ζημιά χωρίς να σε τραβήξει πίσω

Στο τέλος, η διαχείριση μιας ζημιάς κρίνεται στο να μη χαθεί χρόνος στην αρχή και να μη συσσωρευτεί καθυστέρηση στη συνέχεια. Η δήλωση επιτόπου, η σύντομη καταγραφή, η κυριαρχία των μικροζημιών και οι χρόνοι μετάβασης σε συνεργείο συνθέτουν ένα πιο προβλέψιμο «μετά» από ένα ατύχημα.

Και αυτή η προβλεψιμότητα είναι που, τελικά, κάνει τη διαφορά: λιγότερη αναμονή, λιγότερες εκκρεμότητες, περισσότερη αίσθηση ότι το απρόοπτο έχει ημερομηνία λήξης.