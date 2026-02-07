Την ανανέωση του συμβολαίου του Κενάν Γιλντίζ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η Γιουβέντους, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν πλέον στα 6 εκατ. ευρώ.

Ο 20χρονος Τούρκος άσος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ένας από τους ανερχόμενους αστέρες και πολλές φορές στις δηλώσεις του έχει τονίσει ότι θέλει να έχει μια καριέρα σαν αυτή του Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, ο οποίος ήταν και είδωλό του.

Το τι θα καταφέρει, τελικά, ο Γιλντίζ θα φανεί όταν έρθει, σε πάρα πολλά χρόνια από σήμερα, η ώρα του απολογισμού, προς το παρόν πάντως τα πάει εξαιρετικά και αυτός είναι ο λόγος που εξέφρασε το ενδιαφέρον της και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Γιούβε, όμως, δεν είχε καμία διάθεση να συζητήσει για την πώλησή του, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στο Τορίνο για πολλά χρόνια και τελικά οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2030.

Οι «μπιανκονέρι» επισημοποίησαν το Σάββατο (7/2) αυτή τη συμφωνία ανακοινώνοντας την ανανέωση, με τον Γιλντίζ να παίρνει πλέον 6 εκατ. ευρώ ετησίως.