Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση μετά από την καταστροφική ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίς την Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι εργασίες συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν από τις επιθέσεις, σημειώνοντας ότι η κατάσταση «εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη», ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές.

«Οι εργασίες επισκευής συνεχίζονται στο Κίεβο μετά την προχθεσινή επίθεση», δήλωσε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Το κύριο καθήκον είναι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλα τα κτίρια».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι 200 συνεργεία έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούν επισκευές στην περιοχή του Κιέβου που περιβάλλει την πρωτεύουσα.

«Δεν έχω ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι για περίπου 55 ώρες. Έτσι, για να μην κλάψω, απλώς γελάω», είπε η Λίζα Λαζαρένκο, παίζοντας χαρτιά με μια φίλη της σε ένα σχολείο στην πρωτεύουσα που έχει μετατραπεί σε σημείο ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Δόξα τω Θεώ που άναψαν τη θέρμανση. Αλλά στο σπίτι, ειλικρινά, το κεφάλι μου γυρίζει, γιατί δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να γίνεται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα».

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 1.100 drones, περισσότερες από 890 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και περισσότερους από 50 πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών, κρουζ και μεσαίου βεληνεκούς όπλων, εναντίον της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα.

Η ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή στο Κίεβο, είχε ως αποτέλεσμα να μείνει σχεδόν ολόκληρη η πόλη χωρίς ρεύμα και θέρμανση εν μέσω ενός έντονου ψύχους, και μόλις την Κυριακή οι αρχές αποκατέστησαν την παροχή νερού και εν μέρει την παροχή ρεύματος και τη θέρμανση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία περίμενε σκόπιμα τον παγετό για να επιδεινώσει την κατάσταση για τον ουκρανικό λαό και ότι αυτό ήταν «μια κυνική ρωσική τρομοκρατία ειδικά εναντίον αμάχων». Η Μόσχα δεν προέβη σε άμεση αντίδραση.

Ο τέταρτος χειμώνας του πολέμου θα μπορούσε να είναι ο πιο κρύος και σκοτεινός μέχρι σήμερα, με τις συσσωρευμένες ζημιές στο δίκτυο να φέρνουν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στα πρόθυρα της κατάρρευσης και τις θερμοκρασίες, που είναι ήδη κάτω από τους -12 βαθμούς Κελσίου (10 F), να αναμένεται να πέσουν στους -20 βαθμούς αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, η κατάσταση του ενεργειακού εφοδιασμού στην πρωτεύουσα παραμένει πολύ δύσκολη», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι ισχυροί παγετοί δεν αναμένεται να υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες. Επομένως, η δύσκολη κατάσταση στην πρωτεύουσα θα συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν ξανά στο σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, διακόπτοντας για λίγο την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις νοτιοανατολικές περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια.

«Δεν πέρασε ούτε μια μέρα αυτή την εβδομάδα χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές. Καταγράφηκαν συνολικά 44 επιθέσεις», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στην εφαρμογή Telegram.

Η Σβιριντένκο δήλωσε ότι η αποκατάσταση της παροχής θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας προχωρά με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι σημαντικές βελτιώσεις στο Κίεβο θα απαιτήσουν χρόνο, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν μέχρι την Πέμπτη.