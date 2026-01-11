Φέτος, πραγματοποιήθηκε στο μετρό του Λονδίνου η ετήσια εκδήλωση Ημέρα χωρίς παντελόνι, όπου όσοι συμμετείχαν έπρεπε να κυκλοφορούν φορώντας τα εσώρουχά τους και όχι κάποιο παντελόνι.

Η εκδήλωση δεν έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο, ούτε αποσκοπεί να στείλει πολιτικό μήνυμα. Διεξάγεται μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους και μάλιστα έχει κανόνες.

Όσοι λαμβάνουν μέρος πρέπει να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένη περιοχή και να συμπεριφέρονται τελείως φυσιολογικά.

«Διαβάστε εφημερίδα, δείτε το κινητό σας, ακούστε μουσική. Γενικώς, να συμπεριφέρεστε όπως στην καθημερινότητά σας», έγραψε η ιστοσελίδα LONDONIST.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press: