Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη και ο Κώστας Καραπαπάς με αναρτήσεις του αναφέρθηκε στο γκολ της ομάδας της Θεσσαλονίκης που ακυρώθηκε.

Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με το σκορ στο 1-1, ο Ντουντού σκόραρε για τους γηπεδούχους αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά την παρέμβαση του VAR, με τον διαιτητή να ξαναβλέπει τη φάση και να σφυρίζει φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο.

Απόφαση με την οποία δεν συμφωνούν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι σε διαρροή τους αναφέρουν τα εξής: «Ο Άρης πέτυχε γκολ (2-1), όμως ο Νορβηγός VAR συνέστησε κακώς στον συμπατριώτη του διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης, ο διαιτητής όταν είδε την φάση κακώς αποφάσισε να σφυρίξει φάουλ και να ακυρώσει το γκολ. Ο Ζοάο Μάριο ενώ έπαιξε την μπάλα προς την επίθεση τους, στην συνέχεια υπήρξε μια ελαφριά επαφή από τον παίκτη του Άρη που κρίνεται φυσιολογική, δεν έκανε κάτι το αντικανονικό, ούτε με το πόδι του (πχ πάτημα), ούτε με το χέρι του (πχ κράτημα)».

Παράλληλα, ο Καραπαπάς σε ανάρτησή του στα social media έγραψε πως «γελάει όλος ο πλανήτης» ενώ σε νέο story έβαλε τη φωτογραφία ενός κλόουν και έγραψε «ευ αγωνίζεσθαι».