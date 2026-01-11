Η ΑΕΚ προηγήθηκε από νωρίς αλλά νωρίς δέχθηκε και την ισοφάριση και στη συνέχεια δεν κατάφερε να σκοράρει ξανά, με αποτέλεσμα να μείνει στο 1-1 με τον Άρη και να πέσει από την 1η στη 2η θέση, στο -1 από τον Ολυμπιακό.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πήραν την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι όμως ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα. Στο 8′ ο Τεχέρο έκανε μεγάλο λάθος με το κακό γύρισμα προς τα πίσω και ο Λιούμπιτσιτς πήρε τη μπάλα και έδωσε έτοιμο το 0-1 στον Κοϊτά. Η απάντηση, όμως, ήταν άμεση.

Στο 11′ ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ, ο Λιούμπιτσιτς προσπάθησε να διώξει και τελικά η μπάλα κατέληξε στον Γένσεν, ο οποίος κοντρόλαρε και εκτέλεσε για το 1-1. Η αντίδραση των «κίτρινων» ήταν υποδειγματική και από εκεί και πέρα η Ένωση πήρε την κατοχή της μπάλας και βγήκε μπροστά με στόχο το δεύτερο γκολ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν αυτή που προσπαθούσε να κάνει παιχνίδι, αυτή του Μανόλο Χιμένεθ, όμως, αμυνόταν σωστά και δεν άφηνε κενούς χώρους, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κάποια άλλη μεγάλη φάση μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το δεύτερο άρχισε όπως έκλεισε το πρώτο, με τους φιλοξενούμενους δηλαδή να έχουν κατοχή μπάλας αλλά όχι και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν απειλητικοί. Γεγονός, φυσικά, που δεν ενοχλούσε καθόλου τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στο 57′ σκόραραν με διαγώνιο σουτ του Ντουντού, χάρη και στην όχι και τόσο καλή αντίδραση του Στρακόσα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε.

Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να δει τη φάση καθώς ο Ρόουζ βρήκε με τον αγκώνα τον Ζοάο Μάριο στο πρόσωπο και τελικά υποδείχθηκε φάουλ, με τον Νίκολιτς να αρχίζει στα επόμενα λεπτά τις αλλαγές καθώς η ομάδα του δεν ήταν καλή. Ο προπονητής της Ένωσης έριξε στο ματς τον νεοαποκτηθέντα Βάργκα, έχοντας στο ματς και τον Γιόβιτς, αλλά οι «κιτρινόμαυροι» δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί.

Αυτό το κατάφεραν στα τελευταία λεπτά, στο 90′ με Ελίασον – Γιόβιτς και στο 91′ με τον Μάνταλο, η μπάλα όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Έτσι, η ΑΕΚ είναι πλέον στη 2η θέση, μαζί με τον ΠΑΟΚ, στο -1 από τον Ολυμπιακό.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν (80′ Γαλανόπουλος), Ντουντού, Καντεβέρε.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα (61′ Μάνταλος), Λιούμπιτσιτς (66′ Ελίασον), Κοϊτά (84′ Κουτέσα), Ζοάο Μάριο (66′ Βάργκα), Γιόβιτς.