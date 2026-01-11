Ο Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, πρόεδρος της Κούβας, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ που έγραψε ότι η χώρα δεν θα λάβει ξανά πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

«Η Κούβα είναι ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο και κυρίαρχο έθνος. Κανείς δεν μας υπαγορεύει τι θα κάνουμε», έγραψε ο Ντίαζ-Κανέλ στην πλατφόρμα Χ.

«Η Κούβα δεν επιτίθεται. Δέχεται επιθέσεις από τις ΗΠΑ εδώ και 66 χρόνια και δεν απειλεί. Προετοιμάζεται, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την πατρίδα μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε το εξής μήνυμα:

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, από μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε “υπηρεσίες ασφαλείας” στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ! Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι ΝΕΚΡΟΙ από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν όμηρους για τόσα χρόνια. Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (μακράν!), για να την προστατεύσει, και θα την προστατεύσουμε. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».