Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα στη Κούβα, προειδοποιώντας ότι πρέπει να κάνουν συμφωνία με την Αμερική πριν να είναι αργά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, υποστήριξε ότι η Κούβα που έχει δεχτεί μακροχρόνιο εμπάργκο από τις ΗΠΑ, κατάφερε να επιβιώνει χάρη σε πετρέλαιο και χρήματα από τη Βενεζουέλα. Ως αντάλλαγμα, παρείχε προστασία στην ηγεσία της Βενεζουέλας, ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η Κούβα ζούσε, για πολλά χρόνια, από μεγάλες ποσότητες ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ και ΧΡΗΜΑΤΩΝ από τη Βενεζουέλα. Σε αντάλλαγμα, η Κούβα παρείχε “υπηρεσίες ασφαλείας” στους δύο τελευταίους δικτάτορες της Βενεζουέλας, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ! Οι περισσότεροι από αυτούς τους Κουβανούς είναι ΝΕΚΡΟΙ από την επίθεση των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, και η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον προστασία από τους κακοποιούς και τους εκβιαστές που τους κρατούσαν όμηρους για τόσα χρόνια. Η Βενεζουέλα έχει τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο (μακράν!), για να την προστατεύσει, και θα την προστατεύσουμε. ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑ – ΜΗΔΕΝ! Προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνουν μια συμφωνία, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Αντίδραση από την Κούβα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Τραμπ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι πρόθυμη να τα εξάγει.

Επίσης, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συμπεριφέρονται με «εγκληματικό» τρόπο που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη.