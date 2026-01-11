Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο για την εξαφάνιση του Ρώσου επιχειρηματία Vladislav Baumgertner, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, φέρνοντας σε σύγκρουση μάλιστα τις δύο χώρες.

Ο επιχειρηματίας, 56 ετών, είναι αγνοούμενος από τις 07/01/2026 και τελευταία φορά εθεάθη στη Λεμεσό, με υπάλληλό του να δηλώνει την εξαφάνιση. Περιγράφεται ως ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά, ενώ φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Το philenews.com έγραψε ότι η κυπριακή αστυνομία τον αναζητά, με τις έρευνες να διακόπτονται την Κυριακή λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Ποιος είναι

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Nasa Niva, ο Vladislav Baumgertner είναι πρώην CEO της ρωσικής Uralkali, μίας από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγείς ποτάσας στον κόσμο. Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων, καλύπτοντας μεγάλες αγορές όπως η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα και οι ΗΠΑ, ενώ τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται ευρέως για τη βελτίωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Το 2013 ήρθε αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, όταν επισκέφθηκε τη Λευκορωσία κατόπιν πρόσκλησης και συνελήφθη από τις κρατικές μυστικές υπηρεσίες.

Τότε, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας και δημόσιας αρχής, ενώ η σύλληψή του έφερε σε σύγκρουση με τη Μόσχα το Μινσκ, καθώς κατείχε θέση τόσο στη ρωσική Uralkali όσο και στην Belarusian Potash Company, κρατική εταιρεία της Λευκορωσίας.

Ο Baumgertner απελάθηκε στη Ρωσία και εκεί κατηγορήθηκε για κλοπή, ενώ στο δικαστήριο αθωώθηκε, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία σε βάρος του.