Ο πατέρας της δολοφονημένης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη πρόκειται να λάβει αποζημίωση από τον Δήμο Αθηναίων ύψους περίπου 150.000 ευρώ.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι υπήρχε ευθύνη και των αρμοδίων του χώρου του νεκροταφείου γιατί δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας. Εξεδόθη η απόφαση του δικαστηρίου που αποζημιώνει τον πατέρα της Δώρας συν τους τόκους όλων αυτών των ετών. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στις 150.000 ευρώ», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Απόστολος Λύτρας.

Σύμφωνα με το Star, ο πατέρας της αδικοχαμένης Δώρας με τον συνήγορό του είχαν κάνει αγωγή στον Δήμο Αθηναίων για ελλιπή μέτρα ασφαλείας στο νεκροταφείο, καθώς ήταν χώρος που ανήκει στην ιδιοκτησία του δήμου.

Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια, σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα της Δώρας Ζέμπερη, Απόστολο Λύτρα, βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και θα δοθούν πάνω από 80.000 ευρώ συν τους τόκους στον πατέρα της άτυχης Δώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η άγρια δολοφονία είχε σημειωθεί το φθινόπωρο του 2017 στο Β’ Νεκροταφείο της Αθήνας.

Η γυναίκα είχε δεχθεί 14 μαχαιριές από έναν άνδρα που πήγε να της πάρει την τσάντα και να τη ληστέψει για 5 ευρώ.

Ο 66χρονος σήμερα δράστης καταδικάστηκε σε δις ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ληστεία, και δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.