Μεγάλη πρόκριση για τον 4ο γύρο του FA Cup πήρε η Μπράιτον, για την οποία ο Μπάμπης Κωστούλας μπήκε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά, καθώς νίκησε με 2-1 στο Όλντ Τράφορντ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» πίστεψαν ότι με την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, προς το παρόν όμως πάνε χειρότερα και ένας από τους στόχους χάθηκε από νωρίς. Υποδεχόμενη τη Μπράιτον, η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά και πλησίασε στο γκολ στο πρώτο 10λεπτο, αυτοί που το πέτυχαν όμως ήταν οι φιλοξενούμενοι.

Στο 12′ ο Μαρτίνες έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Ρούτερ και ο Γκρούντα στην επαναφορά έκανε το 0-1 με δυνατό σουτ. Η ομάδα του Μάντσεστερ προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και να φτάσει στην ισοφάριση, δεν τα κατάφερε όμως και στο 64′ οι «γλάροι» έκαναν το 0-2 με δυνατό σουτ του Γουέλμπεκ εντός περιοχής.

Το μόνο που κατάφερε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τελικά, ήταν να μειώσει σε 1-2 στο 85′ με κεφαλιά του Σέσκο, με τη Μπράιτον να παίρνει τη νίκη και την πρόκριση για τον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.