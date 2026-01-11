Με νίκη και μάλιστα εύκολη μπήκε στο 2026 ο Παναθηναϊκός, καθώς με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο καθάρισε με 3-0 τον ουραγό Πανσερραϊκό, για τον οποίο αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά ο Ντε Μάρκο.

Το παιχνίδι άρχισε με γκολ… από τα αποδυτήρια για τους «πράσινους», καθώς στο 3ο λεπτό ο διαιτητής, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR, υπέδειξε πέναλτι για τράβηγμα στον Τουμπά, με τον Τζούριτσις να εκτελεί στο 4′, τον Τσομπανίδη να αποκρούει και τον Σέρβο να σκοράρει στην επαναφορά.

Από νωρίς, επομένως, το ματς ήταν στο 1-0 και νωρίς έγινε και το 2-0 με νέο πέναλτι. Στο 11′ ο Καλάμπρια συνεργάστηκε με τον Τζούριτσιτς και βρέθηκε στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Τσαούση, με τον διαιτητή να πάει ξανά στο VAR και να δείχνει και πάλι την άσπρη βούλα.

Ο Ζαρουρί ήταν αυτός που εκτέλεσε αυτή τη φορά, στο 15′, γράφοντας το 2-0, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να ελέγχει πλήρως την κατάσταση και να έχει ευκαιρία στο 24′ με το πλασέ του Μαροκινού που έφυγε λίγο άουτ μετά την ωραία ενέργεια του Πελίστρι.

Το «τριφύλλι» ήταν συνεχώς στην επίθεση καθώς δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα σε μια ομάδα που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σωστά και στο 39′ ήρθε και το 3-0, όχι με πέναλτι αλλά με κεφαλιά του Γεντβάι μετά τη σέντρα του Ζαρουρί.

Τα πάντα είχαν κριθεί από το πρώτο ημίχρονο και από εκεί και πέρα, στο δεύτερο, το θέμα ήταν αν θα σκοράρει ο Τεττέη. Ο διεθνής φορ το πάλεψε πολύ και είχε τρεις ευκαιρίες μέσα σε 4 λεπτά, από το 53′ μέχρι το 57′, η μπάλα όμως δεν κατέληξε στα δίχτυα. Είτε επειδή ο Τσομπανίδης απέκρουε, είτε επειδή ήταν άστοχος.

Όπως και να έχει, το χειροκρότημα από τον κόσμο το κέρδισε για την προσπάθειά του, με τους δύο προπονητές να κάνουν αλλαγές στη συνέχεια, τον ρυθμό του παιχνιδιού να πέφτει και το 3-0 να μένει ως το τέλος, με τον Πανσερραϊκό να χάνει στο 87′ τον Ντε Μάρκο που είδε την κόκκινη κάρτα για σκληρό φάουλ στον Τεττέη.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κώτσιρας, Γεντβάι (86′ Ίνγκασον), Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (81′ Σιώπης), Τσέριν, Πελίστρι (66′ Μπόκος), Ζαρουρί (81′ Κυριακόπουλος), Τζούριτσιτς (66′ Σάντσες), Τεττέη.

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης (59′ Καρέλης), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ομεονγκά (46′ Γκελασβίλι), Νάνελι (46′ Δοϊρανλής), Μπρουκς, Σοφιανός (59′ Ουαγκέ), Ίβαν (77′ Μασκανάκης).