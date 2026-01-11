Η ΑΕΚ δεν μπήκε καλά στο 2026 καθώς έμεινε στο 1-1 με τον Άρη και έπεσε στη 2η θέση της βαθμολογίας και στο -1 από τον Ολυμπιακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει έντονα παράπονα από τους παίκτες του.

Την παραμονή του αγώνα ο προπονητής της Ένωσης είχε τονίσει ότι όλοι θα έπρεπε να δώσουν το μάξιμουμ γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα χανόταν η 1η θέση. Και όντως χάθηκε μία μέρα μετά, καθώς η απόδοση των «κιτρινόμαυρων» δεν ήταν καλά.

Λογικό ήταν, επομένως, ο Νίκολιτς να έχει παράπονα από τους παίκτες του, όπως έκανε σαφές και στις δηλώσεις του.

«Δεν ήταν η συγκέντρωση μας στο κατάλληλο επίπεδο. Τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι δύσκολα και ειδικά όταν παίζουμε στην έδρας ομάδας όπως είναι ο Άρης», είπε αρχικά ο προπονητής της ΑΕΚ και συνέχισε.

«Βάλαμε γκολ από λάθος του αντιπάλου, όμως δεχτήκαμε ένα ανόητο γκολ. Σήμερα ούτε ένας παίκτης δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος».