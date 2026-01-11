Τις κοινές προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτησαν την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΕΞ, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά τις αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Ρούμπιο να βρίσκεται σε κύκλο εντατικών επαφών για τα ανοικτά μέτωπα της περιοχής.

Στην ατζέντα τέθηκε επίσης το ουκρανικό ζήτημα, με αναφορά στις «προσπάθειες για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία». Η Κύπρος, η οποία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026, έχει καταστήσει σαφές ότι προτίθεται να διατηρήσει ψηλά το θέμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, κάτι που αποτυπώθηκε και στην τελετή έναρξης της Προεδρίας στη Λευκωσία, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγετών της ΕΕ.

Τέλος, στη συνομιλία έγινε αναφορά και στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο που το ζήτημα έχει επανέλθει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Forward-looking exchange between Foreign Minister @CKombos and US Secretary of State @SecRubio, focusing on:



🔹Cyprus Presidency of the Council EU & transatlantic relations.

🔹🇨🇾 – 🇺🇸 strategic partnership and regional cooperation.

🔹Regional developments in Syria and Iran.

Το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι επαναβεβαιώθηκε η «ισχυρή δέσμευση για κοινή δράση», με στόχο την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου και της συνεργασίας υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία ο πρώτος Στρατηγικός Διάλογος Κύπρου–ΗΠΑ, με κοινή δήλωση που χαρτογραφεί τη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η περιφερειακή σταθερότητα και η εξωτερική πολιτική.