Μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται περίεργη είναι σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα στην Κύπρο, καθώς βρέθηκε νεκρό υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι εντοπίστηκε νεκρός, μέσα στο γραφείο του, υψηλόβαθμο στέλεχος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Λευκωσία.

Οι κυπριακές αρχές φαίνεται να ενημερωθήκαν με κάποιες ώρες καθυστέρηση και όταν εντεταλμένο κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, τους απαγορεύθηκε η είσοδος στο εσωτερικό, και η σορός του νεκρού Ρώσου τους παραδόθηκε στην αυλή του κτιριακού συγκροτήματος της Πρεσβείας.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν αλλά τους απαγορεύθηκε να διενεργήσουν οποιαδήποτε έρευνα, και παρέλαβαν τη σορό με μόνη αναφορά ότι ο θάνατος του Ρώσου εργαζόμενου στην Πρεσβεία επήλθε λόγω αυτοχειρίας. Μάλιστα φαίνεται πως ο αυτόχειρας άφησε και γράμμα, το οποίο, όπως πληροφορείται ο ΑΝΤ1, δεν παραδόθηκε στις κυπριακές αρχές, με την Πρεσβεία να ενημερώνει ότι αυτό θα σταλεί στη Μόσχα.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ήδη και το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ την παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας. Αύριο το πρωί αναμένεται να διενεργηθεί επί της σορού η νενομισμένη νεκροτομή, που ίσως δώσει περισσότερες απαντήσεις στις αρχές.