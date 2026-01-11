Η ψυχρή εισβολή είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής, με τους μετεωρολόγους να είναι διχασμένοι για τον καιρό στην Αττική και συγκεκριμένα για το εάν και πόσο θα εμφανιστούν χιόνια.

Πιο αναλυτικά, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε:

«“Χωρίς δυναμική το “μπάσιμο” του Χιονιά για την Αττική..”

Ακολουθούν τα υψόμετρα των χιονοπτώσεων (όχι χιονοστρώσεων) τις επόμενες 24 ώρες.

Στην πρώτη γραμμή για αξιόλογες χιονοπτώσεις εκτός από τα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας είναι οι περιοχές: Εύβοια, Καβάλα, Θάσος, Χαλκιδική, Σποράδες, Πελοπόννησος, Κρήτη.

Αττική: Τα χιόνια θα είναι λίγα, παροδικά χωρίς να δημιουργούν προβλήματα».

Ο παρουσιαστής καιρού του Mega όμως, Γιάννης Καλλιάνος, έγραψε στο Facebook ότι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για την Αττική, με αποτέλεσμα η πρόγνωση να είναι αβέβαιη.

«Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική ακόμα και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 14-18 ώρες πριν από την κρίσιμη χρονική περίοδο του πρωινού της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως προς την κατανομή του υετού (βροχοπτώσεων – χιονοπτώσεων) στην Αττική μεταξύ των βασικότερων παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου ECMWF, του Αμερικανικού GFS, του ICON και του GEM. Τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει τη μεγάλη αβεβαιότητα της πρόγνωσης ακόμα και τώρα.

Χωρίς να χρειαστεί να αναλυθούν οι δεκάδες επιπλέον παράμετροι που εξετάζονται για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, τέσσερις εκ των βασικών χαρτών κατανομής της χιονόπτωσης που σας δίνω, αρκούν για να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο είναι ακόμη και τώρα να δοθεί ασφαλής πρόγνωση για την Αττική.

Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή. Όσοι δουλεύουν με Ensemble Forecasts ξέρουν ότι ισχύει σχεδόν στο ακέραιο αυτό που αναφέρω.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι Μετεωρολόγοι στη χώρα μας εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική. Η αβεβαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας των Μετεωρολόγων αλλά στη δυσκολία πρόγνωσης τέτοιων οριακών καταστάσεων. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι αβέβαιη η κατανομή χιονόπτωσης στην Αττική και πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αργά σήμερα. Πάντως δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν βοηθούν ούτε οι θερμοκρασίες (στα 850 hPa – 1450 μέτρα περίπου) για χιονόπτωση στα χαμηλά, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού που διαφαίνεται αυτή την ώρα.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που προσεγγίζει την Ελλάδα είναι οριακής φύσεως, άρα μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση του χαμηλού αλλά και στη θέση του το πρωί της Δευτέρας (και άρα και στη συνιστώσα του ανέμου), στην ένταση και τον χρονισμό της ψυχρής μεταφοράς αερίων μαζών αλλά και των υετοφόρων νεφών που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε θαλάσσιες περιοχές και να κινηθούν προς χερσαίες, επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων για το πρωινό της Δευτέρας στην Αττική, εκτείνεται από πλήρη απουσία φαινομένων (ή μόνο λίγες νιφάδες ή ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις) έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας είναι ότι από το σήμερα το βράδυ θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα αργά το βράδυ.

Σε μια τόσο οριακή και δυναμικά ασταθή Μετεωρολογική κατάσταση, προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν λανθασμένο το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν εδώ και ημέρες να παρουσιάσουν «τελικές» προγνώσεις και να διεκδικήσουν το ρόλο εκείνου που «πρώτος είδε» τι θα συμβεί. Όταν η ίδια η ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα όρια μετάβασης (βροχή – χιόνι, φαινόμενα – απουσία φαινομένων, κίνηση χαμηλού ευνοϊκή – όχι ευνοϊκή), τέτοιες πρόωρες βεβαιότητες δεν είναι ένδειξη επιστημονικής επάρκειας αλλά ανάληψη υψηλού προγνωστικού ρίσκου, συχνά με κίνητρο την προσωπική προβολή και όχι την αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν χωρούν ούτε διαμάχες μεταξύ Μετεωρολόγων, ούτε ειρωνείες, ούτε «καφενειακού» τύπου ανακοινώσεις, ούτε αλαζονικές στάσεις του τύπου «εγώ ήξερα από πριν τι θα γίνει».

Ό,τι κι αν τελικά συμβεί, πάντα θα υπάρξει η εκ των υστέρων προσπάθεια από τους περισσότερους να παρουσιάσουν ότι επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις τους, έχουν δεν έχουν πέσει μέσα. Η αποδοχή μιας αποτυχίας θέλει γερό στομάχι, ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Η επιστημονική αλήθεια όμως είναι ότι σε μια χαοτική και οριακή ατμοσφαιρική διάταξη, κανείς δεν μπορεί να έχει απόλυτη βεβαιότητα.

Και επειδή θετικό είναι να ξέρουμε τη θεωρία αλλά η κοινωνία και η πολιτεία δικαιούνται μόνο καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση και όχι να γίνεται μέρος προσωπικών φιλοδοξιών, κρατήστε μόνο ότι δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική.

Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν αργά απόψε».

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει

Νωρίτερα, μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλυσε την πορεία της κακοκαιρίας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα επηρεάσει όλη την επικράτεια.

«Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας. Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια χώρα από την Κυριακή και σε ολόκληρη πλέον τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη» ανέφερε αρχικά ο κ. Λαγουβάρδος.

Πού θα το «στρώσει» στα βόρεια και η κάθοδος στα νησιά

Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα έντονα φαινόμενα, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε: «Το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα έχουμε και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως είναι τα ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, η Χαλκιδική, περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου, της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσεις μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές».

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα. «Θα έχουμε χιόνια δηλαδή και σε τμήματα των Σποράδων, της Εύβοιας -κυρίως κεντρικής και νότιας Εύβοιας, στα ορεινά-ημιορεινά των Κυκλάδων -στα σημεία νησιά δηλαδή που έχουν σχετικά μεγάλο υψόμετρο- και από τη Δευτέρα πλέον και στην Κρήτη σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές» τόνισε ο Διευθυντής Ερευνών του ΕΑΑ.

Τι θα γίνει με τα χιόνια σε Αττική, Βοιωτία και Εθνική Οδό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Λαγουβάρδος στην Αττική και την Ανατολική Στερεά, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το αν θα υπάρξουν προβλήματα χιονόστρωσης. «Όσον αφορά την Αττική και τη Βοιωτία γενικά την ανατολική Στερεά, θα έχουμε το βράδυ της Κυριακής προς τη Δευτέρα κάποιο χιονόνερο ή χιόνι. Εκτιμούμε όμως ότι οι γενικές ποσότητες δεν θα είναι μεγάλες, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα με χιονόστρωση» εξήγησε και πρόσθεσε για το λεκανοπέδιο: «Στην Αττική η χιονόπτωση και η χιονόστρωση θα είναι όπως είπαμε στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη. Εκτιμούμε ότι θα δούμε και κάποιες νιφάδες, κάποια ασθενή φαινόμενα γενικά στις βορειότερες περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, αλλά η εκτίμησή μας είναι ότι οι ποσότητες την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα δεν θα είναι τέτοιες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

«Καμπανάκι» για την Εύβοια

Περισσότερη προσοχή, ωστόσο, απαιτείται στην Εύβοια. Όπως υπογράμμισε ο κ. Λαγουβάρδος: «Στην κεντρική κυρίως Εύβοια που θέλει προσοχή και λόγω χαμηλών θερμοκρασιών θα έχουμε και χιονόπτωση μέχρι πολύ χαμηλές περιοχές, μέχρι και τις πεδινές περιοχές».

Για το εθνικό δίκτυο συμπλήρωσε: «Γενικά στις περιοχές της Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στον εθνικό άξονα, θα έχουμε κατά περιόδους μέσα στη νύχτα και κάποιες χιονοπτώσεις, αλλά όπως και στην Αττική εκτιμούμε ότι οι ποσότητες θα είναι μικρές, οπότε δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα από χιονόστρωση».

Ολικός παγετός και βελτίωση από Τετάρτη

Τέλος, ο κ. Λαγουβάρδος εστίασε στις πολικές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν: «Το άλλο χαρακτηριστικό του καιρού βέβαια είναι κυρίως τη Δευτέρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ολικό παγετό, δηλαδή παγετό όλο το 24ωρο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και πολύ ισχυρό παγετό και τις πρωινές ώρες της Τρίτης αλλά και της Τετάρτης».

Τα καλά νέα έρχονται από τα μέσα της εβδομάδας: «Από την Τετάρτη όμως και μετά οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είναι πλέον σε επίπεδα, κανονικά επίπεδα λίγο πάνω από αυτά» κατέληξε.

Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέλιξη του καιρού δίνει και το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για έντονο κύμα ψύχους και θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, λόγω του ψύχους, συνεδρίασε ήδη η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Θερμοκρασία: Θα διατηρηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι το πρωί της Τετάρτης (14-01-26), με κατά τόπους ισχυρό παγετό στα βόρεια.

Άνεμοι: Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως και το βράδυ της Δευτέρας.

Πού θα χιονίσει:

– Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

– Από τη νύχτα της Κυριακής σε πεδινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Σερρών, Χαλκιδικής, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και σε νησιά του β. Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

– Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας στα πεδινά της Εύβοιας (κυρίως ανατολικά) και στα ορεινά-ημιορεινά Κυκλάδων και Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν σταδιακά τη Δευτέρα, εκτός από την Κρήτη όπου θα συνεχιστούν μέχρι το πρωί της Τρίτης.