Ανακοίνωση διαμαρτυρίας για τη διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, ο οποίος έληξε ισόπαλος 1-1, εξέδωσε ο Άρης.

Από την αρχή της σεζόν οι «κίτρινοι» έχουν παράπονα από τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά και αυτό δεν άλλαξε στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος για το 2026.

Στον Άρη διαμαρτύρονται για το γκολ του Ντουντού που ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο, με την ΠΑΕ να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί, πια, με τα «εργαλεία» που φέρνεις. Εσύ, αλήθεια, δεν κουράστηκες; Μια από τη Σερβία, μια από τη Νορβηγία, δηλαδή κάπου έλεος… Περιμένουμε, τώρα, να δούμε από που θα φέρεις «εργαλείο» για τον αγώνα της Τετάρτης».