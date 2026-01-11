Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την 4η συνεδρίασή του για το 2026, έκρινε ως ακολούθως:

1. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο

(2) Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Μιχαλόπουλο Ευάγγελο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξχο (ΝΟΜ) Ούγκρη Θεόδωρο.

2. Στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών

«Διατηρητέους», τους:

α. Ταξίαρχο (ΟΕ) Κοτσίνη Ραφαήλ

β. Ταξίαρχο (ΟΕ) Δόντσιο Παρθένιο

3. Στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής

α. «Διατηρητέο» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Γκουτζέλη Γρηγόριο.

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΠΛΗ) Κουρτέση Γεώργιο.

4. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

«Διατηρητέα» την Ταξίαρχο (ΣΔΓ) Ζαπουνίδου Μαρίνα.

5. Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων

«Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του» τον Ταξίαρχο (ΣΙ) Κουράκλη Αλέξανδρο – Μιχαήλ.

Κατά την 5η συνεδρίασή για το 2026, το ΣΑΓΕ έκρινε ως ακολούθως :

1. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Πιτυκάκη Κωνσταντίνο ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Σαρρή Στέφανο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Ρέτσα Ιωάννη ΠΝ

(4) Αρχιπλοίαρχο Σταυρουλάκη Γεώργιο ΠΝ

(5) Αρχιπλοίαρχο Τουρκαντώνη Κωνσταντίνο ΠΝ

(6) Αρχιπλοίαρχο Σαράκη Ιωάννη ΠΝ

(7) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Τερπένου Σταύρο ΠΝ

(8) Αρχιπλοίαρχο (Μ) Καπίρη Δημήτριο ΠΝ

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Αρχιπλοίαρχο Στρατογιάννη Ιωάννη ΠΝ

(2) Αρχιπλοίαρχο Παπακωνσταντίνου Αθανάσιο ΠΝ

(3) Αρχιπλοίαρχο Νούσια Γρηγόριο ΠΝ

2. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του Υποπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Γκουτζουρέλα Θεόδωρο

(2) Ταξίαρχο (Ι) Νικολάου Νικόλαο

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μουστρούφη Αργύριο

(4) Ταξίαρχο (Ι) Σάσσαρη Πέτρο

(5) Ταξίαρχο (Ι) Σιμιτζή Ευθύμιο

(6) Ταξίαρχο (Ι) Αμπουλέρη Στέφανο

(7) Ταξίαρχο (Ι) Καραμάνη Ιωάννη

(8) Ταξίαρχο (ΜΑ) Ζερβό Ξενοφώντα

(9) Ταξίαρχο (Ο) Σταθόπουλο Βενετσάνο

β. «Διατηρητέους στον αυτό βαθμό» τους:

(1) Ταξίαρχο (Ι) Μπουτουρίδη Εμμανουήλ

(2) Ταξίαρχο (Ι) Καζαντζόγλου Αβραάμ

(3) Ταξίαρχο (Ι) Μαραγκουδάκη Δημήτριο

3. Στo Κοινό Νομικό Σώμα

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, για πλήρωση κενής θέσης, τον Ταξίαρχο (ΝΟΜ) Κοντραφούρη Γεώργιο.