Χαμάς και Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στο επίκεντρο της προσπάθειάς του για την κατάπαυση του πυρός στην πολύπαθη περιοχή.

Στην άγρια επίθεση εναντίον του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια, που ξεκίνησε τον πόλεμο, η Χαμάς και άλλοι μαχητές αιχμαλώτισαν περίπου 250 άτομα και τα πήγαν στη Γάζα, αν και σε μερικές περιπτώσεις οι όμηροι είχαν ήδη σκοτωθεί και τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν πίσω.

Πόσοι όμηροι βρίσκονται στη Γάζα;

Το Ισραήλ αναφέρει ότι υπάρχουν ακόμη περίπου 20 ζωντανοί όμηροι στη Γάζα, μαζί με τα πτώματα περίπου 25 άλλων.

Η πρόταση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, εντός 72 ωρών από την αποδοχή του σχεδίου από το Ισραήλ. Ωστόσο, δεν είναι απολύτως σαφές πότε θα γίνει αυτό.

Βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς έδειξαν τους αιχμαλώτους εξαντλημένους και αδύναμους, σοκάροντας πολλούς Ισραηλινούς και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο ακόμα μπορούν να επιβιώσουν.

Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι η επιστροφή των πτωμάτων των νεκρών αιχμαλώτων θα σήμαινε την ανάσυρσή τους από τον τόπο όπου είχαν ταφεί, κάτι που θα χρειαζόταν χρόνο.

Τι συνέβη στους άλλους ομήρους;

Πολλοί από τους ανθρώπους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου έχουν απελευθερωθεί σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονταν σε ισραηλινές φυλακές κατά τη διάρκεια δύο εκεχειριών, μιας στους πρώτους μήνες του πολέμου και μιας δεύτερης νωρίτερα φέτος. Τουλάχιστον οκτώ άλλοι όμηροι απελευθερώθηκαν σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σχεδόν 40 όμηροι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους, σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας The New York Times.

Επτά όμηροι εκτελέστηκαν από τους απαγωγείς τους καθώς πλησίαζαν ισραηλινοί στρατιώτες, και άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους και τα δημόσια ευρήματα στρατιωτικών ερευνών.

Τρεις όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες που τους μπέρδεψαν με Παλαιστίνιους μαχητές, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Ένας από αυτούς σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο των άλλων δύο παραμένουν ασαφείς.

Τι κερδίζει η Χαμάς σε αντάλλαγμα;

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα «απελευθερώσει 250 κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023».

«Για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα θα παραδοθούν, το Ισραήλ θα παραδώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας», αναφέρει το σχέδιο.

Η χρονική στιγμή της απελευθέρωσης των Ισραηλινών κρατουμένων δεν είναι σαφής.