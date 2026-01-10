Ο ηγέτης της μεγαλύτερης ομάδας πρώην FARC καλεί τους αντάρτες στην Κολομβία και πέρα από τα σύνορα της χώρας να ενωθούν ενάντια στην παρέμβαση των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, μέσα από ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε.

Ο Νέστορ Γκρεγκόριο Βέρα Φερνάντες – ευρύτερα γνωστός ως «Ιβάν Μορδίσκο» – απηύθυνε αυτήν την έκκληση στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορές που κληρονομήθηκαν από το παρελθόν και εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ μας, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε έναν κοινό εχθρό», δήλωσε ο ηγέτης της EMC, μιας ανταρτικής ομάδας που απέρριψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 μεταξύ των ανταρτών FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) και της κολομβιανής κυβέρνησης.