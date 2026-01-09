Σοκ προκαλεί η είδηση ενός τραγικού περιστατικού στην Κοζάνη, όπου άνδρας ηλικίας περίπου 75 έως 77 ετών έβαλε τέλος στη ζωή του το απόγευμα της Παρασκευής.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε σημείο κοντά στο μπαλκόνι ισόγειου διαμερίσματος πολυκατοικίας, στην οδό Πέτρας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Ασφάλειας Κοζάνης καθώς και άνδρες της ΟΠΚΕ, ενώ η παρουσία τους στο σημείο προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους ενοίκους της πολυκατοικίας όσο και στη γύρω γειτονιά.

Ο άτυχος Γ.Μ. ζούσε μόνος του στο διαμέρισμα, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο kozanimedia.