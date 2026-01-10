Αστυνομικό drone βάρους τεσσάρων κιλών συνετρίβη στο έδαφος και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό σε παιδί, καθώς ο χειριστής του δεν αντιλήφθηκε καλώδιο που βρισκόταν σε υπερκείμενο σημείο, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας.

Το παιδί υπέστη τραυματισμό στο χέρι και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τον Αύγουστο στο Sheerness, στο Κεντ.

Τη στιγμή του συμβάντος, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε ταχεία ανάπτυξη drone τύπου DJI M30T, στο πλαίσιο επιχείρησης εντοπισμού υπόπτου για επίθεση. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έφερε θερμική κάμερα, καθώς και ευρυγώνιους φακούς και τηλεφακούς, όταν έπεσε από ύψος και χτύπησε το παιδί περίπου στις 16:00 της 2ας Αυγούστου.

Το περιστατικό θεωρείται πρωτοφανές, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Συμπεριφοράς (Independent Office for Police Conduct – IOPC) διερευνά τραυματισμό πολίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο από αστυνομικό drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κοινοποιηθεί σημείωμα ενδεχόμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς σε ειδικό επιθεωρητή, ενώ η έρευνα του IOPC βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (Air Accident Investigation Branch – AAIB) πραγματοποίησε έρευνα «μόνο για καταγραφή», βασισμένη στα στοιχεία που υπέβαλε ο χειριστής του drone.

«Μετά την εξέταση των περιστάσεων και των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μια πλήρης έρευνα δεν θα παρείχε πρόσθετα ευρήματα που να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας», ανέφερε εκπρόσωπος της AAIB. «Για τον λόγο αυτό, η διερεύνηση περιορίστηκε σε καταγραφή του περιστατικού».

Η AAIB επεσήμανε ότι η πτώση του drone οφειλόταν στο γεγονός ότι ο αστυνομικός χειριστής δεν εντόπισε εγκαίρως το υπερκείμενο καλώδιο. «Ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν είχε αναγνωριστεί κατά τη φάση της ταχείας ανάπτυξης», σημείωσε.

