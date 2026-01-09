Ένα βίντεο που προκαλεί σοκ φέρνει στο φως τις τελευταίες στιγμές της γυναίκας που έχασε τη ζωή της από πυρά πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη. Στο υλικό, η 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γουντ εμφανίζεται να μην επιδεικνύει επιθετικότητα, αλλά να συνομιλεί με τους πράκτορες που βρίσκονται γύρω από το όχημά της.

Το οπτικό υλικό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή και προέρχεται από την κάμερα σώματος πράκτορα της ICE, καταγράφει τη στιγμή πριν από τον θανάσιμο πυροβολισμό από ομοσπονδιακό πράκτορα. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μια περίοδο έντονης αντιπαράθεσης στην πόλη, με φόντο την αυστηροποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

WATCH: New video shows federal agent perspective during Minneapolis ICE shooting that left 37-year-old Renee Nicole Good dead pic.twitter.com/n8PKxklDJl — Rapid Report (@RapidReport2025) January 9, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται το Honda Pilot της Γουντ ακινητοποιημένο στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Καθώς ένας από τους πράκτορες κινείται γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα, η ίδια ακούγεται να του λέει:

«Εντάξει, φίλε».

«Δεν είμαι θυμωμένη».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άλλος πράκτορας πλησιάζει την πλευρά του οδηγού και της ζητά επιτακτικά να κατέβει από το αυτοκίνητο.

«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ….ο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια, η 37χρονη κάνει όπισθεν και κατόπιν στρέφει το όχημα προς τον πράκτορα. Πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί, καταγράφεται να λέει «γουόα». Το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του και καταλήγει να συγκρούεται με σταθμευμένο όχημα.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και κύμα καταγγελιών εις βάρος της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και έντονη κριτική για τη στάση και τις ενέργειες των πρακτόρων της ICE.

Από την πλευρά τους, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό πράξη εγχώριας τρομοκρατίας. Αντίθετα, Δημοκρατικοί αξιωματούχοι απορρίπτουν κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας.