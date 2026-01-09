Ο κεντρώος πολιτικός από την Ολλανδία, Ρομπ Γέτεν, γνωστοποίησε σήμερα ότι αποδέχθηκε τη δημιουργία κυβέρνησης μειοψηφίας σε συνεργασία με δύο κόμματα της κεντροδεξιάς, σχεδόν τρεις μήνες μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

«Στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε άμεσα μια κυβέρνηση με σταθερό και φιλόδοξο σχέδιο δράσης», ανέφερε ο 38χρονος Γέτεν μιλώντας σε δημοσιογράφους, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Χίλβερσουμ, στο κέντρο της χώρας.

Το κόμμα του, οι Δημοκράτες 66 (D66), κατέγραψε απρόσμενη νίκη στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου, επικρατώντας οριακά του ακροδεξιού PVV του Χέερτ Βίλντερς, σε μια εκλογική αναμέτρηση που προσέλκυσε έντονο ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, ο έντονος κατακερματισμός του ολλανδικού πολιτικού σκηνικού οδήγησε σε πολύμηνες συνομιλίες μεταξύ των κομμάτων, χωρίς ο Γέτεν να καταφέρει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό της κυβέρνησης συνασπισμού που επιθυμούσε.

Μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσε τελικά ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με το φιλελεύθερο VVD, υπό την ηγεσία της Ντιλάν Γεσιλγκόζ, καθώς και με το κεντροδεξιό CDA, του οποίου ηγείται ο Χένρι Μπότενμπαλ.

«Υπάρχει ουσιαστική προοπτική συνεργασίας με το κοινοβούλιο μέσω αυτών των τριών κομμάτων», σημείωσε ο ίδιος.

Ο Γέτεν αναγνώρισε ότι η εξασφάλιση πλειοψηφιών σε ένα βαθιά πολωμένο κοινοβούλιο θα είναι απαιτητική, χωρίς όμως να τη θεωρεί ανέφικτη. «Πιστεύω πως, εφόσον παρουσιάσουμε αξιόλογες προτάσεις, και άλλα κόμματα θα θελήσουν να συζητήσουν μαζί μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα, στην οποία έχουν δεσμευτεί και άλλα πολιτικά σχήματα απέναντι στους ψηφοφόρους τους.

Συνολικά, τα τρία κόμματα συγκεντρώνουν 66 έδρες, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά της απόλυτης πλειοψηφίας στο κοινοβούλιο των 150 μελών.

Τέλος, ο Γέτεν δήλωσε ότι ο ίδιος και οι άλλοι δύο αρχηγοί των κομμάτων θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα σε επαφές με ηγέτες άλλων πολιτικών δυνάμεων, επιδιώκοντας συναινέσεις στα βασικά ζητήματα που η νέα κυβέρνηση σκοπεύει να φέρει προς ψήφιση.