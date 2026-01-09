Μια εικόνα που κόβει την ανάσα από την πρόσφατη κακοκαιρία στην Ηλεία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας την απίστευτη δύναμη της φύσης.



Το βίντεο-ντοκουμέντο του ilialive, αποτυπώνει την εφιαλτική στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος ανατρέπει ένα αυτοκίνητο με την οδηγό του, μετατρέποντας το βαρύ όχημα σε ένα έρμαιο των καιρικών φαινομένων.

Το χρονικό του συμβάντος και η τύχη της οδηγού

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που μια γυναίκα οδηγός κινούνταν με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της περιοχής. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τίποτα δεν προμήνυε την εξέλιξη, μέχρι που ο σαρωτικός άνεμος σήκωσε το αυτοκίνητο στον αέρα σαν να ήταν από χαρτί.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το όχημα ανατράπηκε και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και το σοκ της ανατροπής, η οδηγός στάθηκε εξαιρετικά τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.