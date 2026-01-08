Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι του Γιαννιτσοχωρίου στην Ηλεία τα ξημερώματα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, όταν ένας αιφνίδιος ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή, ανατρέποντας αυτοκίνητο και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε θερμοκήπια.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η σφοδρότητα των ανέμων ήταν τέτοια που ανέτρεψε ακόμα και ένα αυτοκίνητο εν κινήσει, με την οδηγό να βιώνει στιγμές απόλυτου πανικού. Ευτυχώς, η γυναίκα στάθηκε τυχερή και δεν τραυματίστηκε.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκήπια, με τον άνεμο να ξεριζώνει τα σίδερα και τα νάιλον και να τα σκορπίζει παντού.

Το φαινόμενο κράτησε ελάχιστα, όμως η έντασή του ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναστάτωση και να αφήσει πίσω ζημιές.