Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, όμως η προσοχή τώρα στρέφεται στον τραυματισμό του Μόντε Μόρις στα μισά της τέταρτης περιόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος, με πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο, και ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε στο flash interview: «Θα κάνει μαγνητική, αλλά φαίνεται ότι πρόκειται για βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλό του».

Σχετικά με τον αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε: «Το δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερο από το πρώτο. Είχαμε 28 ασίστ και τους αναγκάσαμε σε 21 λάθη, αν δε κάνω λάθος. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγούμασταν, αλλά δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Είχαμε κακές αποφάσεις. Αυτά τα ματς πρέπει να τα κερδίζουμε. Στον δεύτερο γύρο, κάθε ματς μετράει περισσότερο. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς μας για τη ζεστή ατμόσφαιρα και στους παίκτες μου για τη νίκη».

Για τις επιστροφές των Γουόρντ και Μιλουτίνοφ, ο Μπαρτζώκας εξήγησε: «Είμαι χαρούμενος, αλλά τώρα χάσαμε τον Μόρις. Έτσι είναι η ζωή μας στην EuroLeague. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλες οι ομάδες. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα λεπτά και αυτός ο τραυματισμός ήταν από μόνος του, δεν πάτησε σε άλλο πόδι. Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ θα επιστρέψει προσεχώς και ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Σημαντικό είναι να μείνουμε υγιείς».