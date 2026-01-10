Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε στην Παρασκευή την έντονη δυσαρέσκεια του για τις ρωσικές επιθέσεις «κατά των ουκρανικών πολιτικών υποδομών», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του εκπροσώπου του, μετά τα εκτεταμένα πλήγματα που προκάλεσαν τουλάχιστον τέσσερις θανάτους και άφησαν τις μισές πολυκατοικίες του Κιέβου χωρίς θέρμανση.

«Ο γενικός γραμματέας καταδικάζει απερίφραστα τις στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσική Ομοσπονδία κατά ουκρανικών πολιτικών υποδομών», τονίζεται στην ανακοίνωση. «Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπου κι αν συμβαίνουν, είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τονίζεται.