Το Πακιστάν βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύναψης συμφωνίας ύψους 1,5 δισ. δολαρίων για την προμήθεια όπλων και αεροσκαφών στο Σουδάν, σύμφωνα με πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας και τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters. Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον στρατό του Σουδάν, ο οποίος βρίσκεται σε σφοδρή σύγκρουση με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Η σύγκρουση, που διαρκεί πάνω από δυόμισι χρόνια, έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, προσελκύοντας πληθώρα ξένων συμφερόντων και απειλώντας να διαλύσει τη στρατηγικής σημασίας χώρα της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χρυσού.

Η συμφωνία με το Πακιστάν περιλαμβάνει 10 ελαφρά επιθετικά αεροσκάφη Karakoram-8, περισσότερα από 200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη για αποστολές επιτήρησης και επιθέσεις αυτοκτονίας, καθώς και προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με δύο από τις τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος και ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Πρόκειται για «τελειωμένη συμφωνία», δήλωσε ο Αμίρ Μασούντ, απόστρατος αρχηγός της πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος εξακολουθεί να ενημερώνεται για ζητήματα της αεροπορίας.

Πέραν των αεροσκαφών Karakoram-8, η συμφωνία περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αεροσκάφη Super Mushshak και ενδεχομένως ορισμένα μαχητικά JF-17, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από κοινού με την Κίνα και κατασκευάζονται στο Πακιστάν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται αριθμοί ή χρονοδιάγραμμα παραδόσεων.

Ο πακιστανικός στρατός και το υπουργείο Άμυνας της χώρας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο. Αντίστοιχα, εκπρόσωπος του στρατού του Σουδάν δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα.

Η βοήθεια από το Πακιστάν, και ειδικά η προμήθεια drones και αεροσκαφών, θα μπορούσε να βοηθήσει τον στρατό του Σουδάν να ανακτήσει την αεροπορική υπεροχή που είχε στις αρχές του πολέμου, καθώς οι RSF έχουν εντείνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την κατάληψη εδαφών, υπονομεύοντας τη θέση του στρατού.

Ο στρατός του Σουδάν κατηγορεί τις RSF ότι εφοδιάζονται με όπλα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορία που το Άμπου Ντάμπι έχει αρνηθεί.

Πιθανή στήριξη από τη Σαουδική Αραβία

Οι πηγές δεν διευκρίνισαν πώς χρηματοδοτείται η συμφωνία, ωστόσο ο Μασούντ ανέφερε ότι είναι πιθανό η χρηματοδότηση να προέρχεται από τη Σαουδική Αραβία.

«Η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να ευνοεί και να στηρίζει φιλικά καθεστώτα στον Κόλπο για την προμήθεια πακιστανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και εκπαίδευσης», δήλωσε.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι Σαουδάραβες μεσολάβησαν για τη συμφωνία, χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις ότι χρηματοδοτούν την αγορά των όπλων. Άλλη πηγή υποστήριξε ότι η Σαουδική Αραβία δεν παρέχει κεφάλαια.

Έχει αναφερθεί ότι το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ριάντ για αμυντική συμφωνία ύψους 2 έως 4 δισ. δολαρίων. Ο Μασούντ ανέφερε ότι ο εξοπλισμός για το Σουδάν θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, χωρίς να επιβεβαιώσει άμεσες συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετέχουν στο τετραμερές σχήμα χωρών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, το οποίο έχει επιχειρήσει να οδηγήσει τον στρατό του Σουδάν και τις RSF σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατων επισκέψεων, ο αρχηγός του στρατού του Σουδάν, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Μπουρχάν, ζήτησε σαουδαραβική βοήθεια για τον πόλεμο, σύμφωνα με σουδανικές και αιγυπτιακές πηγές.

Το Ριάντ και το Άμπου Ντάμπι βρίσκονται σε έντονη αντιπαράθεση, η οποία πυροδοτήθηκε από πρόσφατες εξελίξεις στην Υεμένη. Οι δύο ισχυρότερες χώρες του Κόλπου εμφανίζουν βαθιές διαφωνίες σε σειρά ασταθών ζητημάτων της Μέσης Ανατολής, από τη γεωπολιτική έως την παραγωγή πετρελαίου.