Η σημερινή συνεδρίαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εξετάζεται η υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικού υλικού τη νύχτα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντασης και με αιχμές για σοβαρές καθυστερήσεις.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος έπαιξαν τόσο η απουσία εκπροσώπου της εταιρείας Interstar όσο και οι συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οι οποίες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία παρευρέθηκε στη διαδικασία.

Παρότι η υπόθεση εκκρεμεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, η σημερινή συζήτηση επικεντρώθηκε εκ νέου σε διαδικαστικά ζητήματα. Σημαντικό μέρος της συνεδρίασης αφιερώθηκε στο θέμα της παράστασης των συγγενών των θυμάτων προς υποστήριξη της κατηγορίας, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να επιμένουν στο αίτημα αποβολής τους.

Η συζήτηση αυτή αναζωπυρώθηκε έπειτα από έντονες τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης εντός της αίθουσας. Την ανάγκη να αποκλιμακωθεί η ένταση επισήμανε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος, πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης και πρώην σύζυγος της Μαρίας Καρυστιανού, ζητώντας να ξεκινήσει επιτέλους η ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία φέρεται να δήλωσε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «σπαταλά τον χρόνο».

Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω όταν σημειώθηκαν λεκτικές συγκρούσεις μεταξύ συγγενών θυμάτων και του δικηγόρου του εκπροσώπου της Interstar, Βασίλη Καπερνάρου. Υπό αυτές τις συνθήκες, το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης και τον προγραμματισμό της συνέχειάς της για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας είχαν συγκεντρωθεί πολίτες και συλλογικότητες, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στα θύματα και ζητώντας δικαιοσύνη για την τραγωδία. Παράλληλα, δικηγόρος συγγενών των θυμάτων υπέβαλε αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας για τη μεταφορά της κύριας δίκης από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.