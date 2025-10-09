Στις 12:00 (ώρα Ισραήλ και ώρα Ελλάδας) αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας εφαρμογής του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η εκεχειρία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή επί του πεδίου στη Λωρίδα της Γάζας, μόλις υπογραφεί η συμφωνία, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συγκαλέσει σήμερα το υπουργικό συμβούλιό του για να «επικυρώσει τη συμφωνία και να επαναπατρίσει όλους τους πολύτιμους ομήρους μας». «Είναι μια μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ», δήλωσε.

Σε μήνυμά του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, το Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε πως «ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι το Ισραήλ και η Χαμάς δέχθηκαν και οι δύο την πρώτη φάση» του σχεδίου του. «Αυτό πάει να πει πως ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του (από τη Γάζα) μέχρι τη συμφωνημένη γραμμή, τα πρώτα στάδια ενόψει μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης».

Ο ίδιος δήλωσε στο Fox News ότι οι όμηροι «θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», περιλαμβανομένων «των σορών των νεκρών (ομήρων)». Πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προσεχή επίσκεψή του στο τέλος της εβδομάδας στη Μέση Ανατολή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι προετοιμάζεται για να υποδεχθεί τους ομήρους, αλλά και για να μπορεί να αντιμετωπίσει «όλα τα σενάρια». Κάλεσε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, όπου συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Όλοι μαζί

Σύμφωνα με μια πηγή στους κόλπους της Χαμάς, οι εν ζωή ισραηλινοί όμηροι, τουλάχιστον 20 από τους 47 που κρατούνται στη Γάζα, θα απελευθερωθούν όλοι μαζί με αντάλλαγμα την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 παλαιστινίων κρατουμένων. Και «οι πρώτοι χάρτες παρουσιάσθηκαν από την ισραηλινή πλευρά αναφορικά με την αποχώρηση των στρατευμάτων της». Η πηγή δεν αναφέρθηκε στους νεκρούς ομήρους.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε μια συμφωνία «που προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Μετά την ανακοίνωση αυτή, εκδηλώσεις χαράς, ανάμικτης με ανησυχία, σημειώθηκαν στο Αλ-Μαουάσι, τομέα στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας όπου είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαι αληθινά χαρούμενος που ο πόλεμος τελειώνει, αλλά ταυτόχρονα φοβάμαι μια προδοσία, μια επιστροφή στις συγκρούσεις όπως κατά την πρώτη εκεχειρία (Νοέμβριος 2023). Αυτή τη φορά, ελπίζω ότι η χαρά μας θα είναι πλήρης, ότι ο εφιάλτης θα πάρει τέλος», είπε ο Ταρέκ αλ-Φάρα.

Το Κατάρ, χώρα μεσολαβητής, επιβεβαίωσε ότι «μια συμφωνία συνήφθη για (…) την πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που θα οδηγήσει στο τέλος του πολέμου, στην απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και στην είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας» στο παλαιστινιακό έδαφος.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες

Τοι σχέδιο Τραμπ, που ανακοινώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023 με Παλαιστινίους που έχουν φυλακισθεί από το Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Η Χαμάς δέχθηκε να απελευθερώσει τους ομήρους, αλλά ζήτησε επίσης την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Δεν αναφέρθηκε στον αφοπλισμό της, σημείο κλειδί της πρότασης.

Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Γάζας και επανέλαβε ότι η Χαμάς οφείλει να αφοπλισθεί.

Δύο προηγούμενες εκεχειρίες το Νοέμβριο 2023 και στις αρχές του 2025 είχαν επιτρέψει την επιστροφή ομήρων ή σορών απαχθέντων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων Παλαιστινίων, πριν καταρρεύσουν.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου προκάλεσε το θάνατο 1.219 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένου σε επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 εξακολουθούν να είναι όμηροι στη Γάζα, από τους οποίους τουλάχιστον 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Σε απάντηση, το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική εκστρατεία που προκάλεσε καταστροφές στο παλαιστινιακό έδαφος και, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 67.183 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους.

Ο ΟΗΕ κήρυξε κατάσταση λιμού σε ένα τμήμα της Γάζας και ερευνητές του υποστηρίζουν ότι το Ισράηλ διαπράττει εκεί γενοκτονία. Το Ισραήλ διαψεύδει.