Ηταν μια ακόμη κλασσική στιγμή θεατρινισμού για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αυτοαποκαλούμενο «μεγάλο ειρηνοποιό». Χθες, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διέκοψε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση συνάντηση στον Λευκό Οίκο για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο σημείωμα και να του ψιθυρίσει ότι επίκειται η συμφωνία για τη Γάζα.

Λίγο μετά, ο Τραμπ ανακοίνωνε μέσω της πλατφόρμας Truth Social: «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!».

Αλλά πέραν της θεατρικής αυτής σκηνής που παίχτηκε μπροστά στους δημοσιογράφους, οι προσπάθειες του Τραμπ εκτυλίχθηκαν στους διαδρόμους.

Πίεση προς τον Νετανιάχου

Στο κυνήγι ενός απίθανου Νόμπελ Ειρήνης για να γράψει Ιστορία, ο Τραμπ δεν έδωσε λευκή επιταγή στον ισραηλινό του σύμμαχο.

Οταν υποδέχθηκε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο στις 29 Σεπτεμβρίου για να αποκαλύψει το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων, ο Τραμπ εμφανίσθηκε ως ακλόνητος υποστηρικτής του και έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το Ισραήλ θα έχει «την πλήρη υποστήριξή του για να ολοκληρώσει τη δουλειά» και να εξοντώσει τη Χαμάς, αν η οργάνωση απορρίψει το σχέδιό του.

Αλλά κατ’ ιδίαν ο Τραμπ άσκησε πίεση στον σύμμαχό του. Αρχής γενομένης από το σχέδιο που παρουσίασε στον Νετανιάχου και είχε καταρτισθεί έπειτα από εις βάθος διαβουλεύσεις με τους ηγέτες των αραβικών και μουσουλμανικών κρατών στα Ηνωμένα Εθνη την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είδε το σχέδιο, ανακάλυψε ότι περιείχε σημεία-κλειδιά που ο ίδιος είχε ορκιστεί ότι δεν θα αποδεχόταν. Κυρίως, τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Αραβική ενότητα για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Τραμπ ήταν επίσης εξοργισμένος με την επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στο Κατάρ, σύμμαχο των ΗΠΑ, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε κρίσιμο σημείο.

Χρησιμοποίησε την αραβική ενότητα για να καταφέρει όλους να αποδεχθούν το σχέδιό του. Και στη συνέχεια αιφνιδίασε τον Νετανιάχου αναγκάζοντάς τον να τηλεφωνήσει στον ηγέτη του Κατάρ από το Οβάλ Γραφείο για να ζητήσει συγγνώμη από την Ντόχα.

Μάλιστα, ο Τραμπ κρατούσε στα γόνατά του την τηλεφωνική συσκευή την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε στο ακουστικό διαβάζοντας από ένα σημείωμα, σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Politico, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κατάρ ήταν παρών κατά την τηλεφωνική συγγνώμη για να βεβαιωθεί ότι ο Νετανιάχου θα τηρούσε το σενάριο.

Αμέσως μετά ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο παρείχε στο Κατάρ αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, σε απόδειξη των στενών σχέσεων που έχει καλλιεργήσει με τις αραβικές χώρες κατά την πρώτη και την δεύτερη θητεία του.

Κατά την πρώτη θητεία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο υπέγραψαν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, αναγνωρίζοντας το κράτος του Ισραήλ. Αυτή τη φορά, το πρώτο μεγάλο ταξίδι του τον έφερε στις χώρες του Κόλπου, στο Κατάρ, την Αίγυπτο και το Αμπού Ντάμπι, χωρίς σταθμό στο Ισραήλ.

«…Με μένα, πρέπει να συμφωνείς»

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ ενίσχυσε την πίεση επί της Χαμάς, δίνοντάς της προθεσμία μέχρι τις 5 Οκτωβρίου για να συνάψει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει την «απόλυτη κόλαση».

Η Χαμάς απάντησε πονηρά, παίζοντας με τη δέσμευση που είχε κατ’επανάληψιν αναλάβει κατά τις συναντήσεις με μέλη των οικογενειών ο Aμερικανός πρόεδρος για την απελευθέρωση του συνόλου των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πλέον, η ανακοίνωση της επικείμενης απελευθέρωσηςεμφανίζεται ως νίκη. Δική του νίκη. «Πιστεύω ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα (…) περιλαμβανομένων των σορών των νεκρών», δήλωσε.

Και έπειτα δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Και, πρωτοφανές για αμερικανό πρόεδρο, αναδημοσίευσε τη δήλωση της Χαμάς, μίας οργάνωσης που η Ουάσινγκτον θεωρεί τρομοκρατική.

Στο μήνυμα του Τραμπ δεν υπάρχει τίποτε που να δείχνει ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί καθολικά το σχέδιό του, λες και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση σκάλωσε σε λεπτομέρειες. Γιατί το βασικό ήταν να πιεσθούν το Ισραήλ, η Χαμάς και οι μεσολαβητές να κλείσουν γρήγορα-γρήγορα τη συμφωνία.

«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου σύμφωνα με το Axios…«Συμφωνούσε με αυτό, πρέπει να συμφωνήσει με το άλλο. Δεν έχεις επιλογή. Με μένα, πρέπει να συμφωνείς».