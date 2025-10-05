Με το βλέμμα στραμμένο στο Κάιρο μεταφέρεται από σήμερα η καρδιά των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα, εκεί όπου Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι καλούνται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου. Το κλίμα είναι βαρύ αλλά και γεμάτο προσδοκίες, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, άφησε για πρώτη φορά να εννοηθεί ότι η απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι νέες διπλωματικές κινήσεις ξεκίνησαν μετά την επίσημη απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει όχι μόνο την παύση των εχθροπραξιών αλλά και ένα πλαίσιο για τη διοίκηση της Γάζας την επόμενη ημέρα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές του να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο «για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες». Το Κάιρο, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει και αντιπροσωπεία της Χαμάς, με αντικείμενο «τις συνθήκες και τις λεπτομέρειες της ανταλλαγής όλων των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων».

Η ισραηλινή ομάδα που μεταβαίνει στην Αίγυπτο περιλαμβάνει τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον αρμόδιο για το ζήτημα των ομήρων Γκαλ Χιρς, τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου Οφίρ Φαλκ, καθώς και ανώτατα στελέχη της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, γνωστά με τις κωδικές ονομασίες «Μεμ» και «Νταλέτ».

Το Ισραήλ αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης των δυνάμεών του εντός της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε.

Πώς έπεισε ο Τραμπ τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή και διαπίστωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήταν «εκπληκτικά πρόθυμος» να προχωρήσει με το σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το Axios.

«Το σχέδιό μας έτυχε μεγάλης αποδοχής — όλες οι χώρες του κόσμου το υποστήριξαν», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου το υποστηρίζει. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο — θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

«Είπα, Μπένιαμιν, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη». Δεν είχε πρόβλημα με αυτό», είπε ο Τραμπ στο Axios. «Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να συμφωνείς».

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα. «Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», συνεχίσε.

Ο Τραμπ επαινεί επίσης τον κορυφαίο κριτικό του Ισραήλ, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως «πολύ χρήσιμο» για την προσέλκυση της Χαμάς. «Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», υπογράμμισε ο Τραμπ.