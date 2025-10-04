Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε.

Η απόσυρση στην οποία αναφέρεται ο Τραμπ είναι το τρίτο σημείο του ειρηνευτικού του σχεδίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, όπως εξηγεί το SkyNews η μερική αποχώρηση του Ισραήλ θα διευκολύνει την απελευθέρωση των ομήρων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να ανασταλούν μέχρι να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη αποχώρηση.

Όλοι οι όμηροι πρέπει να επιστραφούν «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας αυτής από το Ισραήλ».

Διάγγελμα Νετανιάχου: Θα φέρουμε όλους τους ομήρους στην πατρίδα

Νωρίτερα τηλεοπτικό διάγγελμα απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα επιστρέψουν «τις επόμενες ημέρες», ευχαριστώντας τον «αγαπητό φίλο, πρόεδρο Τραμπ» για την υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται να ανεχθεί καθυστερήσεις εκ μέρους της Χαμάς», όπως είχε πει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ευχαρίστησε επίσης τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, «τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους» και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ που επέδειξαν αντοχή και σθένος».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης εβραϊκής γιορτής Σουκότ, που ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου και διαρκεί έως τις 13 Οκτωβρίου.

Μάλιστα, σχολίασε ότι «στην αρχή του πολέμου, ένας από τους αξιωματούχους μας είπε ότι αμφιβάλλουμε αν θα καταφέρουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό.

«Το Ισραήλ έχει ανακτήσει 207 ομήρους μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

«Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους ομήρους. Και ποτέ δεν εγκατέλειψα τους υπόλοιπους πολεμικούς στόχους», συμπλήρωσε.

Ο Νετανιάχου λέει ότι συντονίστηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο, «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε αμέσως την κατάσταση», ενώ οι δυνάμεις του IDF πίεζαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, θα απομονωθεί η Χαμάς», λέει.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης και στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη αντοχή και στάθηκαν σταθεροί σε αυτές τις δύσκολες μέρες».

Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η διπλωματική και στρατιωτική πίεση ήταν αυτή που ανάγκασε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούσε στη Γάζα.