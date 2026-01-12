Χάος επικρατεί στο Ιράν με όλους τους Ιρανούς να βρίσκονται στους δρόμους, αλλά να είναι διαιρεμένοι σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία υπάρχουν οι αντικυβερνητικοί που ζητούν να πέσει η τωρινή ηγεσία, ενώ το δεύτερο στρατόπεδο υποστηρίζει τον Ιρανό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σήμερα σε μια μεγάλη πλατεία στο κέντρο της Τεχεράνης για να υποστηρίξουν την ιρανική εξουσία.

Έπειτα από κάλεσμα του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης, στην καρδιά της Τεχεράνης, κρατώντας τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως ένδειξη στήριξης της εξουσίας και προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση.

Προσευχές αναφέρθηκαν για τα θύματα αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ταραχές». Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάρ, ενώπιον του πλήθους.

Ανάλογες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με τα πλάνα των ιρανικών τηλεοπτικών δικτύων, την ώρα που η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Νεκροί στις διαδηλώσεις

Επίσημα ιρανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί από την αρχή των διαδηλώσεων, την 28η Δεκεμβρίου, την ώρα, ωστόσο, που οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα το εξωτερικό, κάνουν λόγο για εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες νεκρούς στην καταστολή.

Η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), που εδρεύει στη Νορβηγία, ανέφερε χθες πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 192 διαδηλωτών, όμως προειδοποίησε πως ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος και κατήγγειλε μία «σφαγή».

This photo might not be as cool as the ones burning Khamenei's picture with cigarettes outside Iran, but it shows something more than just being cool.



It shows the courage of a girl who is raising a photo in IRAN that could get her shot.



This photo deserves full media… pic.twitter.com/7Xi18nmFy4 — Neo (@Realneo101) January 11, 2026

«Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον πολλές εκατοντάδες, ήτοι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, βάσει ορισμένων πηγών, έχουν σκοτωθεί», υπογράμμισε η μη κυβερνητική οργάνωση, κάνοντας επίσης λόγο για περισσότερες από 2.600 συλλήψεις.

Από την πλευρά της, η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έδρα τις ΗΠΑ, HRANA, είπε πως έχει επαληθεύσει τους θανάτους 554 ανθρώπων, 496 διαδηλωτών και 48 μελών των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ 10.681 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την 28η Δεκεμβρίου και την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

Dear world,



Iran was not a Muslim country.⁰

It was conquered by Islam.⁰

Today, Iranians are fighting for their freedom, and their bravery should hold us all in awe.



pic.twitter.com/hPbzbDmQd1 — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 11, 2026

«Ανοικτός» δίαυλος επικοινωνίας

Το κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, αψηφά αυτήν τη στιγμή ανοιχτά την εξουσία. Συνεχίζεται σε μια χώρα αποδυναμωμένη από τον πόλεμο των 12 ημερών με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025 και τα πλήγματα εναντίον περιφερειακών συμμάχων της, όπως και από τις κυρώσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμά της, τις οποίες επανάφερε τον Σεπτέμβριο ο ΟΗΕ.

Έπειτα από απειλές που επανειλημμένως διατύπωσε περί μιας στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χθες πως η ιρανική ηγεσία θέλει να «διαπραγματευτεί» και μια συνάντηση «προετοιμάζεται», χωρίς εντούτοις να απορρίψει τη στρατιωτική επιλογή.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ήδη τον Ιούνιο πλήγματα εναντίον των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, στηρίζοντας το Ισραήλ.

Thousands have been murdered in Iran.



Where is the outrage? pic.twitter.com/Sje01u2oMv — Eyal Yakoby (@EYakoby) January 12, 2026

«Ίσως χρειαστεί να δράσουμε πριν από μία συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός στρατός εξετάζει «πολύ σθεναρές επιλογές».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, όμως είναι πλήρως προετοιμασμένη για τον πόλεμο», απάντησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, όμως αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι ισότιμες (…) και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

BREAKING:



New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th.



It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε πως ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι «ανοικτός» μεταξύ του Ιράν και του Αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή.

Όμως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ ένα «αξέχαστο» μάθημα σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Γεμάτα τα νοσοκομεία

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, είπε χθες ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Families are searching for their loved ones among the piles of corpses that Iran’s murderous Khamenei regime has stacked at a warehouse in Tehran.

The regime has shut down entire internet and phone and is brutally killing protesters.#DigitalBlackoutIranhttps://t.co/rECeeggp8D — Nazgol (@nazgolaneh) January 11, 2026

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν, πρόσωπο της ιρανικής αντιπολίτευσης που ζει εξόριστος στις ΗΠΑ, ο Ρεζά Παχλαβί, προέτρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας να «σταθούν στο πλευρό του λαού».