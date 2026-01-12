Οργή προκαλεί η δολοφονία μιας 23χρονης φοιτήτριας στο Ιράν, η οποία πυροβολήθηκε στο κεφάλι «από κοντινή απόσταση» από τις δυνάμεις καταστολής του Ιράν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια σχεδίου μόδας στο Κολέγιο Σαριάτι της Τεχεράνης, συμμετείχε σε διαμαρτυρία κατά του ιρανικού καθεστώτος αφού είχε τελειώσει τα μαθήματά της στο πανεπιστήμιο λίγο νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η 23χρονη -κουρδικής καταγωγής από την πόλη Μαριβάν- πυροβολήθηκε από πίσω και από πολύ κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να τη χτυπά κατευθείαν στο κεφάλι. Μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή, αναφέρουν ότι «ο πυροβολισμός ήταν στοχευμένος, με στόχο τον θάνατό της». Η άτυχη νεαρή κοπέλα είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις θυμάτων των πρόσφατων διαδηλώσεων που έχουν επισήμως ταυτοποιηθεί και έχουν γίνει γνωστές.

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran’s nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest… pic.twitter.com/EdOMitKoOF — Iran Human Rights (IHRNGO) (@IHRights) January 11, 2026

Η οικογένειά της ταξίδεψε από την Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, στην Τεχεράνη, προκειμένου να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τη σορό της, ανάμεσα σε «εκατοντάδες σορούς νέων ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τις διαδηλώσεις».

Οι Αρχές περικύκλωσαν το σπίτι της οικογένειας και δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν σε κανονική ταφή ή να πάρουν τη σορό μαζί τους, όπως αναφέρει ο Guardian, που επικαλείται την οργάνωση «Iran Human Rights», με έδρα τη Νορβηγία.

Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια φέρεται να εξαναγκάστηκε να θάψει τη σορό της Ρουμπίνα στην άκρη ενός ερημικού δρόμου, ανάμεσα στην Κερμανσάχ και την κοντινή πόλη Καμυαράν.

The 24-year-old student Robina Aminian was shot dead in Tehran by the Islamic regime’s security forces while out protesting on the streets.



Rest in Peace Robina pic.twitter.com/U48hICY4cf — Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026

Ο θείος της, Νεζάρ Μινουέι περιέγραψε τη Ρουμπίνα ως «ένα δυνατό και γενναίο κορίτσι», προσθέτοντας ότι «αγωνιζόταν για την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις ή να αποφασίζεις για λογαριασμό της, ήταν ανεξάρτητη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση «Human Rights Activists News Agency» (HRANA), τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων. Από αυτούς, οι 490 ήταν διαδηλωτές και 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πολλοί νέοι διαδηλωτές σκοτώθηκαν με παρόμοιο τρόπο, κάνοντας λόγο για συστηματική και θανατηφόρα χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές.

Θυμίζεται ότι η Τεχεράνη βρίσκεται βυθισμένη στο σκοτάδι της ενημέρωσης εδώ και αρκετές ημέρες, καθώς οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες διακοπές του διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα, πολλά από όσα συμβαίνουν είτε δεν γίνονται καθόλου γνωστά είτε έρχονται στο φως της δημοσιότητας αρκετές ημέρες αργότερα. Το βράδυ της Πέμπτης, η χώρα οδηγήθηκε σε σχεδόν πλήρες διαδικτυακό μπλακάουτ, την ώρα που οι διαδηλώσεις για τις οικονομικές συνθήκες εξαπλώνονταν σε ολόκληρο το Ιράν, αυξάνοντας την πίεση προς την πολιτική ηγεσία.