Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ, σκληροπυρηνικός σύμμαχος της Χαμάς που κρατεί επίσης ομήρους, υποστήριξε σήμερα την απάντηση της τελευταίας στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα – μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να ανοιξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο αυτές οργανώσεις.

Η Χαμάς, η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, αποδέχθηκε χθες, Παρασκευή, ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανομένων του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Η απάντηση της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα δηλώσεις αισιοδοξίας από παγκόσμιους ηγέτες που κάλεσαν σε άμεση παύση της πιο πολύνεκρης σύγκρουσης με συμμετοχή του Ισραήλ από τη δημιουργία του το 1948 και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών που εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα.

Περαιτέρω αύξηση των ελπίδων προκάλεσε η υποστηρικτική δήλωση του υποστηριζόμενου από το Ιράν Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας οργάνωσης που είναι μικρότερη από τη Χαμάς, αλλά θεωρείται πιο σκληροπυρηνική.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η στάση της Χαμάς και η υποστήριξή της από τον Ισλαμικό Τζιχάντ αναμένεται ότι θα τονώσει το ηθικό των κατοίκων της Γάζας, οι οποίοι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν παρακολουθήσει να αποτυγχάνουν η μια προσπάθεια για εκεχειρία μετά την άλλη, σημειώνει το Ρόιτερς.