Ο Σταύρος Παπασταύρου ταξίδεψε στο Ριάντ και πραγματοποίησε συναντήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η επίσκεψη, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, έρχεται σε μια υψηλού συμβολισμού στιγμή για τις δύο χώρες, καθώς το 2026 ολοκληρώνονται 100 χρόνια διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο:

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της χώρας, Khalid A. Al-Falih. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας σε ενεργειακές διασυνδέσεις και υποδομές και σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές, καθώς και ο οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Βασικό θέμα στην συζήτηση των δύο υπουργών αποτέλεσε ο East-Med Corridor, ένα εμβληματικό ψηφιακό έργο οπτικού καλωδίου που ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης δεδομένων της Ευρώπης και εντάσσεται στο ευρύτερο όραμα των διασυνδέσεων Ανατολής-Δύσης. Ο EMC ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Σαουδικής Αραβίας για ψηφιακή ηγεσία και συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου, ανθεκτικού ψηφιακού άξονα Ασίας-Ευρώπης.

Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ενεργειακών και εμπορικών διαδρόμων στην οικονομική ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2026 το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 4,6%, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και της στρατηγικής διαφοροποίησης της οικονομίας στο πλαίσιο του Vision 2030, που στοχεύει στον περιορισμό της εξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες.

Όπως ανέφερε ο Έλληνας Υπουργός, «έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Σαουδική Αραβία, την ίδια μέρα πριν από ένα χρόνο, η δυναμική της στρατηγικής συνεργασίας των δυο χωρών παραμένει ισχυρή και πολυεπίπεδη, και εδράζεται σε ένα κοινό όραμα των δυο ηγετών μας προς ένα οικονομικά, ενεργειακά και τεχνολογικά αυτοδύναμο μέλλον για τους λαούς μας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Υπουργός επισκέφθηκε το King Salman Park, ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα αστικής ανάπλασης του Ριάντ, που συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εκεί, ο κ. Παπασταύρου ενημερώθηκε για τη σημασία που έχει το έργο για τον αστικό ιστό του Ριάντ, καθώς και για τις τεχνικές προδιαγραφές του, ενώ παράλληλα προχώρησε σε παρουσίαση της προόδου των εργασιών στο Ελληνικό, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία του έργου.

Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε, επιπλέον, με την ηγεσία μεγάλων επενδυτικών και επιχειρηματικών κολοσσών όπως με τους :

Yousef Al Shelash, Πρόεδρο, και Walid Almushred, CEO αντίστοιχα της Quara Holding (δραστηριοποιείται σε τομείς όπως real estate, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τεχνολογία και ψηφιακές λύσεις),

Ziad El Chaar, CEO της Dar Global (διεθνής εταιρεία ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων με έδρα το Ντουμπάι),

Γ. Αντωνόπουλο, CEO της Alireza, (μεταξύ των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται είναι η η ενέργεια, η λειτουργία και συντήρηση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας νερού)

Eric Trump, Executive Vice President του Trump Organization που δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία.