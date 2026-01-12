Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου «Οι Δόλοπες» κόβουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους και σας καλούν σε ένα γλέντι με ζωντανή μουσική από την Ανατολική Ρωμυλία και Κρήτη.

Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι αγαπούν την παραδοσιακή μουσική. Το γλέντι θα ξεκινήσει από τις 20:30 στην αίθουσα του Συλλόγου στη Μεταμόρφωση Αττικής, στην οδό Χαλκιδικής 39.

Είσοδος 10 ευρώ με κρασί και αναψυκτικά. Θα υπάρχουν εδέσματα που θα έχουν ετοιμάσει τα μέλη του Συλλόγου καθώς και λαχειοφόρος αγορά.

Οι μουσικοί, όλοι τους με αγάπη για τον τόπο καταγωγής τους, θα μας μεταδώσουν το πάθος τους για τις δύο αυτές περιοχές με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Επικοινωνήστε εγκαίρως στα τηλέφωνα του Συλλόγου (τηλ. 6977263959 και 6972242434) για να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας σε μια βραδιά που υπόσχεται μία ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη με ενέργεια, χαμόγελα και πολύ κέφι.