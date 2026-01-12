Ένα Ι.Χ. όχημα παρέσυρε και σκότωσε έναν 65χρονο πεζό, σε θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Ιωνία.

Το δυστύχημα συνέβη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής. Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 65χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθη ο οδηγός του Ι.Χ. ενώ το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας πραγματοποιεί προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.