Στο Κάιρο σπεύδουν αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Χαμάς, μαζί με Άραβες διαπραγματευτές, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σχετικά με τη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και ο γαμπρός του μεταβαίνουν στην Αίγυπτο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες σχετικά με τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων.

Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ θα πάνε στην Αίγυπτο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Όπως μετέδωσαν το Σάββατο ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης, το βράδυ αναμένεται η άφιξη διαπραγματευτών της Χαμάς, με τις συνομιλίες να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν την Κυριακή.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας είναι περιορισμένος, γι’ αυτό και υπάρχει βιασύνη για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Εισερχόμαστε σε μια δραματική εβδομάδα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο ισραηλινό Μέσο N12.

Το N12 ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν ήδη ξεκινήσει να συντάσσουν λίστα με τους κρατούμενους που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο των επιταχυνόμενων διαπραγματεύσεων. Και οι δύο πλευρές ετοιμάζουν χάρτες για τα επόμενα βήματα, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία προσπαθεί να επιταχύνει τις συνομιλίες για τους ομήρους και θέλει να θέσει προς συζήτηση την αποχώρηση των δυνάμεων των IDF από τη Γάζα, την έννοια της πλήρους κατάπαυσης του πυρός και τα ονόματα των κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Τραμπ: «Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις» από τη Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης του σε νέα ανάρτηση στο Truth Social.

«Εκτιμώ ότι το Ισραήλ έχει προσωρινά σταματήσει τους βομβαρδισμούς για να δώσει την ευκαιρία στην απελευθέρωση των ομήρων και στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ειρήνης», έγραψε.

Καλεί τη Χαμάς να «κινηθεί γρήγορα», απειλώντας ότι «διαφορετικά όλα θα ανατραπούν».

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ούτε οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελέσει ξανά απειλή.

Ας το ολοκληρώσουμε, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!»

Σε σημείο καμπής ο πόλεμος στη Γάζα

Φαίνεται πως ο πόλεμος στη Γάζα έχει μπει σε σημείο καμπής, καθώς η Χαμάς αποδέχτηκε ορισμένες διατάξεις του σχεδίου ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ -αλλά στο εσωτερικό της οργάνωσης η διαφωνία μαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες. Ταυτόχρονα, ο Τραμπ, με τον τρόπο που διαχειρίζεται τη διαδικασία, βάζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δύσκολη θέση, σημειώνουν αναλυτές.

Η απάντηση της Χαμάς και οι επιφυλάξεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky News, η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ αναρτήθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Τραμπ -όμως δεν πρόκειται για ξεκάθαρη αποδοχή.

Η Χαμάς αποδέχεται κάποια σημεία, όπως την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά προσθέτει διατυπώσεις και προειδοποιήσεις ότι θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για κρίσιμα ζητήματα.

Ένα από τα πιο ακανθώδη σημεία είναι η απαίτηση αφοπλισμού η οποία περιλαμβάνεται ρητά στο σχέδιο, αλλά η Χαμάς δεν έχει δεσμευτεί σαφώς πως θα παραδώσει τα όπλα της.

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal αναφέρει ότι στο εσωτερικό της Χαμάς υπάρχει έντονος διχασμός: οι πολιτικές της πτέρυγες εμφανίζονται πιο διαλλακτικές και υποστηρίζουν την αποδοχή με επιφυλάξεις, ενώ η στρατιωτική πτέρυγα στη Γάζα εμφανίζεται διστακτική να παραδώσει τον έλεγχο και τα όπλα.

Συγκεκριμένα, η στρατιωτική ηγεσία εκφράζει φόβο ότι οι μαχητές -και κυρίως οι νεοσύλλεκτοι- δεν θα δεχτούν τον αφοπλισμό, ειδικά αν ο συμβιβασμός θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με παράδοση.

Επιπλέον, το σχέδιο Τραμπ θέτει χρονικό όριο 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων μετά την αποδοχή -όμως δεν θεωρούν όλοι μέσα στη Χαμάς πως αυτό είναι ρεαλιστικό ή αποδεκτό.

Κατά συνέπεια, η δημόσια αποδοχή ερμηνεύεται από αναλυτές ως κίνηση που αποτελεί προσπάθεια της Χαμάς να κερδίσει χρόνο, να διαχειριστεί τις πιέσεις (από τις ΗΠΑ αλλά και αραβικές χώρες), και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.

Η πίεση προς Νετανιάχου

Ο Τραμπ, εκμεταλλευόμενος την απάντηση της Χαμάς, επιχείρησε να την παρουσιάσει ως πλήρη αποδοχή και ταυτόχρονα άσκησε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, εκτιμούν αναλυτές. Σύμφωνα με το Sky News, μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, ο Τραμπ έγραψε: «Πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει άμεσα να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε οι όμηροι να απελευθερωθούν με ασφάλεια».

Αυτή η δημόσια απαίτηση προς το Ισραήλ είναι μια πρωτοφανής κίνηση που αλλάζει τις συσχετίσεις δυνάμεων, αναφέρει το Sky News.

Στην ίδια γραμμή, το σχέδιο Τραμπ συνδυάζει δύο επίπεδα: πρώτα μια εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων, και στη συνέχεια μια ευρύτερη ειρηνευτική δέσμη που θα αφορά θέματα όπως η μελλοντική διακυβέρνηση.

Ο Νετανιάχου φαίνεται πως δεν περίμενε να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Κατά το Sky News, η απάντηση της Χαμάς θεωρήθηκε από κάποιους στο Ισραηλ ότι αποτελεί «απόρριψη» του σχεδίου.

Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου πρέπει να διαχειριστεί τις πιέσεις από τη δεξιά του πτέρυγα που αντιστέκεται σε υποχωρήσεις.

Την ίδια ώρα, θεωρείται πως η ισραηλινή επίθεση εναντίον διαπραγματευτών της Χαμάς στο Κατάρ τον περασμένο μήνα εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμβούλους του. Τη θεώρησαν ως ξεκάθαρη υπονόμευση των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα. Ήταν σημείο καμπής για τον Τραμπ.

Το παρασκήνιο της διπλωματίας, μέσω των μεσολαβητών της κυβέρνησης του Κατάρ και άλλων, υπήρξε ιδιαίτερα έντονο -ιδίως την περασμένη εβδομάδα. Η βασική πρόκληση ήταν να πειστούν τα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, μέσα στη Γάζα, να φτάσουν στη θέση που περιγράφεται στη δήλωσή τους.

Τι ακολουθεί και ποια είναι τα «αγκάθια»

Ακόμα κι αν η Χαμάς αποδεχόταν πλήρως το σχέδιο, τα «ραδιενεργά» ζητήματα, όπως η αποστρατικοποίηση, η φύση της διακυβέρνησης και η δομή ασφάλειας, παραμένουν ως παγίδες που έχουν καταλύσει προηγούμενες διαδικασίες.

Η έλλειψη ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών και οι εσωτερικές αντιστάσεις εντός της Χαμάς καθιστούν το εγχείρημα εύθραυστο.

Αλλά αυτό το στάδιο φαίνεται να αποτελεί μια από τις λίγες στιγμές όπου μια συμφωνία θα μπορούσε να προχωρήσει πέρα από τα λόγια.

Αν η Χαμάς καταφέρει να γεφυρώσει τις εσωτερικές της αντιθέσεις και να διαπραγματευτεί με ταυτόχρονη υποστήριξη της διπλωματίας, το σχέδιο θα μπορούσε να εξελιχθεί από «πρόταση» σε ρεαλιστικό μονοπάτι για εκεχειρία. Αν όμως αποτύχει και οι εσωτερικές διαιρέσεις υπερισχύσουν τότε η διαδικασία κινδυνεύει να κολλήσει, καθώς συνέβη και σε παλαιότερες προσπάθειες ειρήνης.