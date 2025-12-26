Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast περιοίκος εντόπισε ένα αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία στην οδό Αμοργού, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου, από το ύψος της οδού Ανάφης, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του αντικειμένου και δοθεί εκ νέου η κυκλοφορία σε κανονική ροή.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Πατησίων και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.

Δείτε εικόνα από το σημείο