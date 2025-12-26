Απεργία για αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, έχει κηρύξει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Στην απεργία συμμετέχει σύμφωνα με ανακοίνωσή του και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ενώ στηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ακροάματος Θεάματος.

Η απεργία γίνεται με αίτημα να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας οι εργοδοτικές ενώσεις στον χώρο του Θεάτρου.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η απεργία γίνεται με στόχο να εξαναγκαστούν οι δυο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις στο χώρο του Θεάτρου, ΕΝΘΕΠΑ και ΠΕΕΘ, να προσέλθουν σε συζήτηση με το Σωματείο Ηθοποιών και να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Να σταματήσει το αίσχος των ατομικών συμβάσεων που υπαγορεύονται από τους εργοδότες με το μαχαίρι στο λαιμό των εργαζόμενων. Να σταματήσει το αίσχος της κακοπληρωμένης, ακόμα και απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας, να σταματήσει να θεωρείται αυτονόητο το ότι οι πρόβες δεν είναι εργασία, δεν πληρώνονται και δεν ασφαλίζονται.

Απαιτούμε αμοιβές που να καλύπτουν την ανάγκη επιβίωσης μας, να μην αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε δυο και τρεις δουλειές και μάλιστα εκτός κλάδου προκειμένου να μπορούμε να ασχολούμαστε με την τέχνη μας. Να μας εξασφαλίζουν χρόνο για την μελέτη και την εμβάθυνση στην Τέχνη μας αλλά και ελεύθερο χρόνο για να έχουμε κοινωνική ζωή, να μπορούμε να συμμετέχουμε στα κοινά.

Η νίκη των ηθοποιών θα ανοίξει τον δρόμο για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και για τους μουσικούς και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Στην μάχη της απεργίας θα κριθεί εάν θα επιβληθεί το δίκιο μας επάνω στον φόβο ή το αντίστροφο.»