Τρεις κλοπές εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές της Δράμας, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών των Τμημάτων Πολυγύρου, Δράμας και Βόλβης.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ένας άνδρας για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο συλληφθείς, μαζί με τους δύο άνδρες συνεργούς του, παραβίασαν τις μπαλκονόπορτες από δύο κατοικίες σε περιοχές της Δράμας, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Επίσης, με τον ίδιο τρόπο διέρρηξαν ακόμα μία κατοικία στη Δράμα, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσουν οτιδήποτε. Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.