Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς που πήρε ως ομήρους στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και να παραδώσει στους Παλαιστίνιους την εξουσία στη Γάζα, ωστόσο αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Η ηγεσία της οργάνωσης που είναι διασκορπισμένη σε Γάζα, Ντόχα και Κωνσταντινούπολη αποδέχτηκε τελικά το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Χαμάς εκφράζει την εκτίμησή του προς τις αραβικές, ισλαμικές και διεθνείς προσπάθειες -καθώς και προς τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ- για την επίτευξη:

Τερματισμού του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας

Ανταλλαγής αιχμαλώτων

Άμεσης εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας

Απόρριψης της κατοχής της Γάζας

Απόρριψης του εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από την περιοχή

Στο πλαίσιο αυτό, και με σκοπό την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, το κίνημα ανακοινώνει ότι:

Συμφωνεί στην απελευθέρωση όλων των κρατουμένων της κατοχής, ζώντων και νεκρών, σύμφωνα με τον τύπο ανταλλαγής που περιλαμβάνεται στην πρόταση του Τραμπ

Είναι διατεθειμένο να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες επί του πεδίου για την υλοποίηση της ανταλλαγής

Δηλώνει έτοιμο να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις μέσω των μεσολαβητών για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας

Το κίνημα ανανεώνει επίσης τη συμφωνία του να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα παλαιστινιακό σώμα ανεξάρτητων τεχνοκρατών, με βάση την εθνική παλαιστινιακή συναίνεση και με την υποστήριξη του αραβικού και ισλαμικού κόσμου».

Ο Τραμπ με τη σειρά του επικρότησε την απόφαση της Χαμάς, γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social:

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή».

Σταματούν οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Το Ισραήλ υπακούοντας τις ΗΠΑ διέταξε τον στρατό του να σταματήσει τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ερείπια της Γάζας.

Το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

Επίσης, το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.