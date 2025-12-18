Ένα 5χρονο παιδί τραυματίστηκε σε νηπιαγωγείο σε χωριό στο Αγρίνιο, το πρωί της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το πεντάχρονο αγόρι τραυματίστηκε, όταν ένα αντικείμενο από κάποιο έπιπλο έπεσε στο κεφάλι του.

Στη συνέχεια, οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου ωστόσο δεν χρειάστηκε να παραμείνει για περαιτέρω νοσηλεία.

«Έγινε κλινική εκτίμηση του παιδιού, ωστόσο δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει για νοσηλεία», δήλωσε η διοικήτρια του Καραμανδανείου, Ασπασία Ρηγοπούλου.