Στο χειρουργείο για ράμματα μπήκε η 15χρονη μαθήτρια, στην οποία έπεσε σταυρός φαρμακείου στο κεφάλι της, με τον πατέρα της ανήλικης να δηλώνει ότι ανησυχεί για τη συνέχεια.

Ο άνδρας σε δηλώσεις που έκανε στο Live News είπε ότι η κόρη του διέφυγε τον κίνδυνο, ωστόσο το χτύπημα ήταν αρκετά δυνατό και ακόμη δεν έχει συνέλθει.

«Τώρα μιλάει, είναι καλά και λένε ότι θα κάνουνε αξονική πάλι γιατί χθες τη βάλανε χειρουργείο και μας την έφεραν στο δωμάτιο. Μπαίνουνε οι γιατροί, να δούμε τι συμπέρασμα θα βγάλουνε», είπε χαρακτηριστικά.

«Προς το παρόν είμαστε καλά. Φοβάμαι και τη συνέχεια εγώ. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αργότερα, αύριο μεθαύριο. Γιατί το χτύπημα στο κεφάλι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Πέντε ράμματα είναι, η μέση της πονάει πολύ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Περιγράφοντας το ατύχημα, είπε ότι το παιδί του «ερχόταν από το σχολείο και πήγε να πάρει κάτι από την Πατησίων, γιατί το δικό της το σχολείο είναι στην Θήρας. Και ανέβηκε στην Πατησίων να πάει να πάρει κάτι από Zara, δεν ξέρω τι να πάρει. Κορίτσι είναι. Την ώρα που σχόλασε, όπως περπατούσε… Δεν θυμάται τίποτα από εκεί και πέρα».

«Αλλά ένας φαρμακοποιός εκεί την είχε βοηθήσει να κλείσουνε την αιμορραγία μέχρι να φτάσω. Την ώρα που έφτασα εγώ, ήρθε το ασθενοφόρο και ήρθαμε στο ΚΑΤ χθες κατά τις 15:00, μέχρι τώρα είμαστε εδώ», είπε στην εκπομπή του Mega.