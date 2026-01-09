Η Τουρκία επιδιώκει να ενταχθεί σε μια αμυντική συμμαχία που σχηματίστηκε από τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, δημιουργώντας ενδεχομένως μια νέα συμμαχία που θα μπορούσε να επηρεάσει τις περιφερειακές ισορροπίες.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε αρχικά από τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν τον Σεπτέμβριο, αντιμετωπίζει «οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια» εναντίον ενός μέλους ως επίθεση εναντίον όλων, αντικατοπτρίζοντας το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Οι συνομιλίες για τη συμμετοχή της Τουρκίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία θεωρείται πιθανή.

Λόγοι για την προέκταση της Τουρκίας

Τα συμφέροντα της Τουρκίας συμπίπτουν όλο και περισσότερο με αυτά της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η Άγκυρα θεωρεί επίσης τη συμφωνία ως ένα μέσο ενίσχυσης της ασφάλειας και της αποτροπής, εν μέσω αμφιβολιών για την αξιοπιστία των ΗΠΑ και τη δέσμευση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το ΝΑΤΟ, του οποίου η Τουρκία είναι μέλος.

Σύμφωνα με τον Νιχάτ Αλί Οζτζάν, στρατηγικό αναλυτή στο think tank TEPAV με έδρα την Άγκυρα, η Σαουδική Αραβία θα προσφέρει οικονομική δυνατότητα, το Πακιστάν πυρηνική ικανότητα, βαλλιστικούς πυραύλους και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η Τουρκία θα συνεισφέρει στρατιωτική εμπειρία και μια ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία.

Ο Οζτζάν δήλωσε ότι οι μεταβαλλόμενες δυναμικές στην περιοχή ωθούν τις χώρες να αναζητήσουν νέους μηχανισμούς για τον καθορισμό συνεργασιών στον τομέα της ασφάλειας.

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει. Το Υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο, ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Εξελισσόμενοι δεσμοί και περιφερειακό πλαίσιο

Η απόφαση της Τουρκίας να ενταχθεί στη συμμαχία θα υπογραμμίσει μια νέα φάση στις σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων, καθώς οι δύο χώρες επεκτείνουν την οικονομική και αμυντική τους συνεργασία.

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, πραγματοποίησαν την πρώτη τους ναυτική συνάντηση στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα.

Οι δύο χώρες μοιράζονται επίσης ανησυχίες για το Ιράν, ενώ ευνοούν τη συνεργασία, και υποστηρίζουν ένα σταθερό σουνιτικό κράτος στη Συρία και την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Η Τουρκία και το Πακιστάν έχουν μακροχρόνια στρατιωτική συνεργασία. Η Άγκυρα κατασκευάζει πολεμικά πλοία για το ναυτικό του Πακιστάν, έχει αναβαθμίσει δεκάδες F-16 και μοιράζεται τεχνολογία drone και με τις δύο χώρες.

Η Τουρκία επιθυμεί επίσης τη συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς Kaan, σύμφωνα με παλαιότερες αναφορές.

Οι τριμερείς συνομιλίες ακολουθούν την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας τον Μάιο, που έθεσε τέλος σε μια τετραήμερη στρατιωτική σύγκρουση, και πραγματοποιούνται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν μετά από συγκρούσεις που συνδέονται με κατηγορίες για μαχητικές ομάδες.

Η Τουρκία και το Κατάρ είχαν προηγουμένως μεσολαβήσει σε συνομιλίες που κατέληξαν χωρίς συμφωνία.